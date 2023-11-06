Милорад и Арабелла: волгоградцы креативят при выборе имен новорожденных













Среди редких женских имен встречались Апполинария, Арабелла, Златослава, Кассандра, Люсьена, Милагрос, Радослава, Розанна, Роксана, Эва, Аксения и Аливия.







В то же время чаще всего мальчиков называли Михаилом, Максимом, Александром, Артемом, Романом, Дмитрием, Матвеем, Богданом и Мироном.





Популярными женскими именами стали София, Мария, Полина, Ева, Варвара, Алиса, Анна, Виктория, Валерия и Ксения.

Родители продолжают придумывать необычные имена для новорожденных. По данным комитета юстиции Волгоградской области, сообщает V102.RU, в октябре младенцев нарекали такими редкими именами, как Авенир, Аврам, Аганамиг, Алехандро Мигель, Анри, Генри, Герас, Ерофей, Есений, Илия, Лаврентий, Милорад, Соломон, Тарон.