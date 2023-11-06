Общество

Милорад и Арабелла: волгоградцы креативят при выборе имен новорожденных

Общество 06.11.2023 18:41
0
06.11.2023 18:41



Родители продолжают придумывать необычные имена для новорожденных. По данным комитета юстиции Волгоградской области, сообщает V102.RU, в октябре младенцев нарекали такими редкими именами, как Авенир, Аврам, Аганамиг, Алехандро Мигель, Анри, Генри, Герас, Ерофей, Есений, Илия, Лаврентий, Милорад, Соломон, Тарон.

Среди редких женских имен встречались Апполинария, Арабелла, Златослава, Кассандра, Люсьена, Милагрос, Радослава, Розанна, Роксана, Эва, Аксения и Аливия. 

В то же время чаще всего мальчиков называли Михаилом, Максимом, Александром, Артемом, Романом, Дмитрием, Матвеем, Богданом и Мироном.

Популярными женскими именами стали София, Мария, Полина, Ева, Варвара, Алиса, Анна, Виктория, Валерия и Ксения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.11.2023 21:39
Общество 06.11.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 21:10
Общество 06.11.2023 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 20:52
Общество 06.11.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 17:46
Общество 06.11.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 16:17
Общество 06.11.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 14:31
Общество 06.11.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 13:07
Общество 06.11.2023 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 12:49
Общество 06.11.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 12:24
Общество 06.11.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 12:01
Общество 06.11.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 11:36
Общество 06.11.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 09:45
Общество 06.11.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 09:15
Общество 06.11.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 08:03
Общество 06.11.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2023 21:47
Общество 05.11.2023 21:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
Волгоградцы до 30 ноября смогут наблюдать звездопадСмотреть фотографии
21:10
В Волжском 11 ноября пройдет «Бал Хризантем»Смотреть фотографии
20:52
В Волгограде и Волжском перестали ходить дачные автобусыСмотреть фотографии
20:08
Под Волгоградом молодую маму оштрафовали за фейковую проституциюСмотреть фотографии
19:21
Волгоградские ватерполистки прошли в следующий этап чемпионата РоссииСмотреть фотографии
18:41
Милорад и Арабелла: волгоградцы креативят при выборе имен новорожденныхСмотреть фотографии
17:46
«Грызет лапки и все время дерется»: в волгоградский зооцентр «Дино» привезли спасенного из Дагестана мишкуСмотреть фотографии
16:17
«Стоим, как в степи»: жители юга Волгограда почти год ждут автобусы на жаре и под дождемСмотреть фотографии
15:20
Под Волгоградом столкнулись грузовик и автобусСмотреть фотографии
14:31
Диджей из Германии вернулся в Волгоград и сыграл на «Ведьминых ребрах»Смотреть фотографии
13:07
В СВО погиб волгоградец Иван Болдырев из отряда «Бессмертный Сталинград»Смотреть фотографии
12:49
В ЦПКиО Волгограда заманивают бесплатными аттракционами и «черной пятницей»Смотреть фотографии
12:24
Волгоградцы делятся фото полярного сияния в кровавых тонахСмотреть фотографии
12:01
На Украине погиб мобилизованный строитель из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Ему всю грудь разворотило»: волгоградец ищет свидетелей гибели отца на трассе у воинской частиСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области ночные прогулки по дороге привели мужчину в больницуСмотреть фотографии
10:01
Волгоградец съехал с дороги и провалился под землюСмотреть фотографии
09:45
«Человек может просто подавиться булкой и умереть»: как волгоградцев учат правилам спасения в городеСмотреть фотографии
09:15
Бочаров проводил с волгоградского вокзала первых участников проекта «Уроки с путешествием»Смотреть фотографии
08:03
Какая погода ждет Волгоград и область на новой неделеСмотреть фотографии
21:47
В Волгоградской области с 6 ноября начнутся дождиСмотреть фотографии
21:29
Потерявшего ноги под поездом 10-летнего мальчика из Волгоградской области готовят к протезированиюСмотреть фотографии
20:19
В Волгоградской области похоронили председателя районного суда в почетной отставкеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградскую область отметили в Минприроды за перевыполнение плана по строительству ВПССмотреть фотографии
18:37
«Теперь никто не выбьет»: волгоградский «Ротор» одержал первую победу над «Чайкой» и закрепился в шестеркеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде на шлюзах из-за пробитой лодки утонул рыбакСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтамиСмотреть фотографии
16:02
Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:28
С аншлагом и на позитиве: экспозицию Волгоградской области на выставке «Россия» увидели десятки тысяч человекСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский «Спартак» «взял штурмом» подмосковный клубСмотреть фотографии
 