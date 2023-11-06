Милорад и Арабелла: волгоградцы креативят при выборе имен новорожденных

Общество 06.11.2023 18:41
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06.11.2023 18:41
Родители продолжают придумывать необычные имена для новорожденных. По данным комитета юстиции Волгоградской области, сообщает V102.RU, в октябре младенцев нарекали такими редкими именами, как Авенир, Аврам, Аганамиг, Алехандро Мигель, Анри, Генри, Герас, Ерофей, Есений, Илия, Лаврентий, Милорад, Соломон, Тарон.
Среди редких женских имен встречались Апполинария, Арабелла, Златослава, Кассандра, Люсьена, Милагрос, Радослава, Розанна, Роксана, Эва, Аксения и Аливия.
В то же время чаще всего мальчиков называли Михаилом, Максимом, Александром, Артемом, Романом, Дмитрием, Матвеем, Богданом и Мироном.
Популярными женскими именами стали София, Мария, Полина, Ева, Варвара, Алиса, Анна, Виктория, Валерия и Ксения.
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