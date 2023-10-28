Общество

Екатерина Мизулина в память о дедушке посетила Мамаев курган в Волгограде

Общество 28.10.2023 08:21
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28.10.2023 08:21


Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своих соцсетях выложила фото с Мамаева кургана в Волгограде, передает V102.RU.

- Мой дедушка, Дмитриев Борис Михайлович, был участником Сталинградской битвы. Сегодня я посетила Мамаев курган, чтобы почтить память всех тех, кто отстаивал нашу Родину в Сталинграде в годы Великой Отечественной Войны, - написала Екатерина Мизулина в Telegram.

Общественница возложила цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы на Мамаевом кургане и поднялась к подножию монумента «Родина - мать зовет!». 

В ходе визита в Волгоград Екатерина Мизулина приняла участие в круглом столе, организованном Общественной палатой Волгоградской области, на котором рассматривались вопросы развития спортивной инфраструктуры на территории региона и скейтерского спорта в Волгограде.

- Регион поделился планами по строительству новых объектов. Важно, чтобы это были качественные и безопасные площадки, которые прослужат долгое время. Представителей экшн-спорта уже пригласили готовить дорожную карту по развитию уличных культур вместе с комитетом по делам молодежи, - сообщила Мизулина по итогам заседания.

Фото: Екатерина Мизулина / t.me

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