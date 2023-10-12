Общество

«Кто ты такой по жизни?»: волгоградского ветерана СВО унизили и высадили из автобуса в поле

Общество 12.10.2023 20:17
0
12.10.2023 20:17


В редакцию V102.RU обратился ветеран СВО Владислав Т., получивший ранение под обстрелом на Донецком направлении. Мужчина с осколком в позвоночнике из Чернышковского района Волгоградской области рассказал, что в автобусе, следовавшем по маршруту Волгоград — Ростов-на-Дону, с него пытались вымогать деньги за остановку, а после обматерили и высадили ночью в поле. Больше всего добровольца поразило то, с какой ненавистью с ним начал разговаривать водитель автобуса, когда узнал, что волгоградец участвовал в спецоперации. 

По словам Владислава Т., неприятный инцидент произошел с ним ночью 11 октября. 

— В тот день на автовокзале в Волгограде я купил билет на автобус. В 21.00 он отправился в направлении Ростова. Остановки предусмотрены в Морозовске, Белой Калитве. Получается, что мы проезжаем мимо моего поселка. Там у поста ДПС оборудована остановка, где можно спокойно высадить пассажиров, — рассказывает доброволец. — Я заранее подошел к водителю, чтобы договориться об остановке. Он сразу стал агрессивно общаться, сказал, что любые остановки не по графику приносят ему одни штрафы и расходы. Он стал требовать с меня 300 рублей за остановку, хотя я оплатил билет полностью в кассе автовокзала в Волгограде. В ходе разговора он узнал, что я участник СВО. Стал намекать, что нам много платят и не надо, мол, «жать» каких-то триста рублей. 


Далее, продолжает военнослужащий, на одной из остановок водитель буквально взорвался от ярости. 

— На улице я стал фотографировать номер автобуса, на что водитель подошел ко мне и стал провоцировать на драку, оскорбляя меня самыми последними словами. Спрашивал, кто я такой по жизни. В тот момент я понял, что нельзя ему отвечать и просто записал его на телефон. Он мне сказал, что ему на все плевать и я ничего никому не докажу. Потребовал забирать вещи и оставаться фактически в голом поле, — говорит Владислав Т. — На мне была легкая одежда, тапочки — пришлось морозиться на улице, потому что вокруг было только одно закрытое кафе, а попуток как назло не было. 

Военный уточняет, что через некоторое время ему удалось уехать на другом автобусе, а потом его забрал на машине знакомый. 

— Получается я где-то сто километров не доехал до дома, после того как меня высадили. Такое со мной впервые. Меня это просто вводит в ступор. Так не должно быть. Дело даже не в деньгах, а в том, как он разговаривал, хотя был намного старше меня, какая ненависть от него исходила при упоминании СВО, — поделился доброволец. 


На автовокзале Волгограда журналистам «Высоты 102» смогли сообщить только название компании-перевозчика. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Юг Транс Сервис» зарегистрировано в Ростовской области в городе Азове на улице Привокзальной, 4. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 6 041 000 рублей. Генеральным директором и бенефициаром выступает Сергей Борисович Бреев. 

В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства директор компании, представившийся Сергеем Борисовичем, но наотрез отказавшимся называть свою фамилию, назвал все случившееся выдумкой и бредом, после чего связь прервалась. 

Вскоре мужчина перезвонил и решился все-таки прокомментировать ситуацию. 

— У нас автобусы останавливаются только на определенных станциях: Морозовск, Белая Калитва, Новочеркасск и Шахты. Учите законы, — агрессивно ответил бизнесмен, посоветовав перезвонить ему на следующей неделе, через секунду заявив, что ему в принципе «плевать на публикацию абсолютно». 

Видео, фото и коллаж: читатели ИА «Высота 102», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Читайте также: 

В Волгограде проводят проверку после хлестких заявлений о сотруднике МВД волонтером из Копейска 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2023 21:08
Общество 12.10.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 18:38
Общество 12.10.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 17:09
Общество 12.10.2023 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 16:26
Общество 12.10.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2023 16:22
Общество 12.10.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 15:56
Общество 12.10.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 15:38
Общество 12.10.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 14:50
Общество 12.10.2023 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 14:41
Общество 12.10.2023 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 13:28
Общество 12.10.2023 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2023 13:06
Общество 12.10.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 11:06
Общество 12.10.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 10:31
Общество 12.10.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 09:21
Общество 12.10.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2023 09:17
Общество 12.10.2023 09:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
В Волгограде умерла пассажирка летевшего в Сочи самолетаСмотреть фотографии
21:08
Улицу в Волгограде назовут в честь Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
20:17
«Кто ты такой по жизни?»: волгоградского ветерана СВО унизили и высадили из автобуса в полеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:16
Молочные продукты и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:54
На Гремячинском ГОКе усиливают меры безопасностиСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде проводят проверку после хлестких заявлений о сотруднике МВД волонтером из КопейскаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
Андрей Бочаров предложил поставить памятник участникам СВОСмотреть фотографии
16:22
Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризомСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВОСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детейСмотреть фотографии
15:32
Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде перекроют участок Нулевой продольной 15 октябряСмотреть фотографии
14:41
Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
«Ушел на обед и исчез»: в Волжском разыскивают пропавшего 22 июля Александра НикольченкоСмотреть фотографии
13:28
ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного трудаСмотреть фотографии
13:08
Задержанного в Волгограде афериста с двойным гражданством поместили в СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»Смотреть фотографии
12:55
В Кировском районе Волгограда загорелся заброшенный складСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области мужчина на чужой выигрыш в лотерею купил себе домСмотреть фотографии
12:08
Мэрия Волгограда взяла в долг 1,2 миллиардаСмотреть фотографии
11:34
На Набережной в Волгограде автобус №35 протаранил «Ладу Приору»Смотреть фотографии
11:08
Дизтопливо подешевело в Волгоградской области на 85 копеекСмотреть фотографии
11:06
Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героевСмотреть фотографии
10:31
Назначен игумен Свято-Духовского монастыря ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машинСмотреть фотографии
09:39
Москвичу дали 5 лет строгого режима за многомиллионную аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:36
Песни Anna Asti и группы «Король и шут» оказались самыми популярными у россиянСмотреть фотографии
09:21
Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октябряСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчинуСмотреть фотографии
09:09
Жители Волгоградской области сняли светящийся «паровозик» в небеСмотреть фотографии
 