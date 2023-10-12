В редакцию V102.RU обратился ветеран СВО Владислав Т., получивший ранение под обстрелом на Донецком направлении. Мужчина с осколком в позвоночнике из Чернышковского района Волгоградской области рассказал, что в автобусе, следовавшем по маршруту Волгоград — Ростов-на-Дону, с него пытались вымогать деньги за остановку, а после обматерили и высадили ночью в поле. Больше всего добровольца поразило то, с какой ненавистью с ним начал разговаривать водитель автобуса, когда узнал, что волгоградец участвовал в спецоперации.

По словам Владислава Т., неприятный инцидент произошел с ним ночью 11 октября.

— В тот день на автовокзале в Волгограде я купил билет на автобус. В 21.00 он отправился в направлении Ростова. Остановки предусмотрены в Морозовске, Белой Калитве. Получается, что мы проезжаем мимо моего поселка. Там у поста ДПС оборудована остановка, где можно спокойно высадить пассажиров, — рассказывает доброволец. — Я заранее подошел к водителю, чтобы договориться об остановке. Он сразу стал агрессивно общаться, сказал, что любые остановки не по графику приносят ему одни штрафы и расходы. Он стал требовать с меня 300 рублей за остановку, хотя я оплатил билет полностью в кассе автовокзала в Волгограде. В ходе разговора он узнал, что я участник СВО. Стал намекать, что нам много платят и не надо, мол, «жать» каких-то триста рублей.





Далее, продолжает военнослужащий, на одной из остановок водитель буквально взорвался от ярости.

— На улице я стал фотографировать номер автобуса, на что водитель подошел ко мне и стал провоцировать на драку, оскорбляя меня самыми последними словами. Спрашивал, кто я такой по жизни. В тот момент я понял, что нельзя ему отвечать и просто записал его на телефон. Он мне сказал, что ему на все плевать и я ничего никому не докажу. Потребовал забирать вещи и оставаться фактически в голом поле, — говорит Владислав Т. — На мне была легкая одежда, тапочки — пришлось морозиться на улице, потому что вокруг было только одно закрытое кафе, а попуток как назло не было.

Военный уточняет, что через некоторое время ему удалось уехать на другом автобусе, а потом его забрал на машине знакомый.

— Получается я где-то сто километров не доехал до дома, после того как меня высадили. Такое со мной впервые. Меня это просто вводит в ступор. Так не должно быть. Дело даже не в деньгах, а в том, как он разговаривал, хотя был намного старше меня, какая ненависть от него исходила при упоминании СВО, — поделился доброволец.





На автовокзале Волгограда журналистам «Высоты 102» смогли сообщить только название компании-перевозчика. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Юг Транс Сервис» зарегистрировано в Ростовской области в городе Азове на улице Привокзальной, 4. Чистая прибыль компании за 2022 год составила 6 041 000 рублей. Генеральным директором и бенефициаром выступает Сергей Борисович Бреев.

В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства директор компании, представившийся Сергеем Борисовичем, но наотрез отказавшимся называть свою фамилию, назвал все случившееся выдумкой и бредом, после чего связь прервалась.

Вскоре мужчина перезвонил и решился все-таки прокомментировать ситуацию.

— У нас автобусы останавливаются только на определенных станциях: Морозовск, Белая Калитва, Новочеркасск и Шахты. Учите законы, — агрессивно ответил бизнесмен, посоветовав перезвонить ему на следующей неделе, через секунду заявив, что ему в принципе «плевать на публикацию абсолютно».

Видео, фото и коллаж: читатели ИА «Высота 102», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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