Происшествия

В аэропорту Волгограда у пассажирки конфисковали тысячу маникюрных пилочек

Происшествия 11.08.2023 10:06
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11.08.2023 10:06



Незадекларированный товар пыталась увезти в Турцию жительница Волгограда, что выяснилось при проведении таможенного контроля пассажиров. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, женщина самостоятельно выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Однако при досмотре ее ручной клади выяснилось, что женщина везет в Турцию тысячу маникюрных пилочек весом более 3 кг. Какие-либо сведения о перемещаемом через таможенную границу товаре она таможенному органу не заявила.



Пассажирка пояснила, что везет пилочки по просьбе подруги. Сотрудники таможни посчитали, что на данный товар она должна была подать декларацию и уплатить таможенные платежи.
- Исходя из характера, количества и однородности маникюрных пилочек сотрудники таможенного поста приняли решение о неотнесении их к товарам для личного пользования, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Сергей Легкодимов.
Возбуждено дело об административном правонарушении, а незадекларированный товар по решению суда конфискован.
Фото: Астраханской таможни

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