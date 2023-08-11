







Незадекларированный товар пыталась увезти в Турцию жительница Волгограда, что выяснилось при проведении таможенного контроля пассажиров. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, женщина самостоятельно выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако при досмотре ее ручной клади выяснилось, что женщина везет в Турцию тысячу маникюрных пилочек весом более 3 кг. Какие-либо сведения о перемещаемом через таможенную границу товаре она таможенному органу не заявила.













Пассажирка пояснила, что везет пилочки по просьбе подруги. Сотрудники таможни посчитали, что на данный товар она должна была подать декларацию и уплатить таможенные платежи.

- Исходя из характера, количества и однородности маникюрных пилочек сотрудники таможенного поста приняли решение о неотнесении их к товарам для личного пользования, - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Сергей Легкодимов.

Возбуждено дело об административном правонарушении, а незадекларированный товар по решению суда конфискован.

Фото: Астраханской таможни



