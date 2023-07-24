Общество

В Волгограде скончался известный видеооператор Петр Лукашин

Общество 24.07.2023 07:54
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24.07.2023 07:54


В Волгограде 24 июля утром в результате тяжелой болезни скончался известный видеооператор Петр Лукашин. 

Евгения Соколова, главный редактор ИА «Высота 102»:

Петр Владимирович много лет проработал в различных средствах массовой информации, но широко известен стал в годы работы в сетевом издании V1.RU. Он никогда не подходил к съемкам как к своим будничным обязанностям – выкладывался по полной. Так же и жил. Добрый и пронзительный человек, умевший передать в сюжетах самые глубокие переживания своих героев. Он подмечал такие детали, которые дано увидеть не каждому, а главное – он умел преподнести их зрителю так, что не раз над его сюжетами от души смеялись и горько плакали. 

Для многих волгоградских журналистов Петр Владимирович был добрым приятелем. Абсолютно неконфликтный человек, легкий в общении. Для профессионального сообщества это большая утрата. Для его друзей – невосполнимая. Теряя таких людей, мы понимаем весь смысл этого слова. 

Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Петра Лукашина. 

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