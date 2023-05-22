Расследования 22.05.2023 11:29
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22.05.2023 11:29
В Томской области спецназ взял штурмом офис телефонных мошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, в совместной операции участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, их коллеги из Томской области и представители регионального ФСБ.
- Двое жителей города Томска арендовали пять помещений и установили там специальное оборудование, с помощью которого их сообщники с территории Украины обзванивали граждан России. При этом на экране телефона абонента высвечивался российский номер. Звонившие сообщали собеседникам о якобы попавших в ДТП родственниках либо о блокировках банковских счетов, а затем под предлогом решения этих проблем похищали их сбережения, - говорится в сообщении МВД.
Одним из обманутых граждан стал житель Волгограда. Он перевел злоумышленникам на так называемый «безопасный» счет свыше двух миллионов рублей. А, когда понял, что стал жертвой телефонных мошенников, обратился в полицию.
Местонахождение аферистов установили сотрудники уголовного розыска Волгограда.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство и находятся в производстве следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
По адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютерная техника, более трех тысяч сим-карт, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу.
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