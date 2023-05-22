Расследования

«Есть украинский след»: в Томске задержаны телефонные мошенники за обман волгоградца

Расследования 22.05.2023 11:29
0
22.05.2023 11:29




В Томской области спецназ взял штурмом офис телефонных мошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, в совместной операции участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, их коллеги из  Томской области и представители регионального ФСБ.  
- Двое жителей города Томска арендовали пять помещений и установили там специальное оборудование, с помощью которого их сообщники с территории Украины обзванивали граждан России. При этом на экране телефона абонента высвечивался российский номер. Звонившие сообщали собеседникам о якобы попавших в ДТП родственниках либо о блокировках банковских счетов, а затем под предлогом решения этих проблем похищали их сбережения, - говорится в сообщении МВД. 
Одним из обманутых граждан стал житель Волгограда. Он перевел злоумышленникам на так называемый «безопасный» счет свыше двух миллионов рублей. А, когда понял, что стал жертвой телефонных мошенников, обратился в полицию. 
Местонахождение аферистов установили сотрудники уголовного розыска Волгограда. 
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство и находятся в производстве следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 
По адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютерная техника, более трех тысяч сим-карт, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранты заключены под стражу. 
Видео МВД РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.05.2023 12:29
Расследования 22.05.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 15:34
Расследования 21.05.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 14:40
Расследования 21.05.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 13:38
Расследования 21.05.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 12:15
Расследования 21.05.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 23:07
Расследования 20.05.2023 23:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 22:44
Расследования 20.05.2023 22:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 11:41
Расследования 20.05.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2023 21:33
Расследования 19.05.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2023 20:51
Расследования 19.05.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2023 15:56
Расследования 19.05.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2023 11:28
Расследования 19.05.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 20:06
Расследования 18.05.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 19:38
Расследования 18.05.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2023 17:48
Расследования 18.05.2023 17:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Под Волгоградом мужчина облил приятеля бензином и поджегСмотреть фотографии
13:41
Арсену Мелконяну отменили приговор по делу об убийстве в Волгограде Романа ГребенюкаСмотреть фотографии
13:02
Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыхаСмотреть фотографии
12:49
Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» о горожанах, начавших свое дело в провинцииСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом водитель дорожного катка сдал технику на металлСмотреть фотографии
11:51
Экстренные службы опровергли сообщения о взрыве в многоэтажке ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
«Есть украинский след»: в Томске задержаны телефонные мошенники за обман волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный трупСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде ночью в гараже от зарядки сгорел электромобильСмотреть фотографии
10:14
В Михайловке «ВАЗ-2121» врезался в дерево, погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:00
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветерСмотреть фотографии
09:12
Из реальности — в мечту. В Волгоградской области открывают уникальный объект агротуризмаСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области на обочине перевернулся автомобиль, трое погибшихСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозомСмотреть фотографии
08:28
Росводресурсы сворачивают рыбную полку на волгоградском гидроузле с 22 маяСмотреть фотографии
08:08
В Волжском 22 мая организуют поиски пропавшей 22-летней девушкиСмотреть фотографии
21:38
Волгоградцам пообещали дождь с грозой в начале неделиСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области 23 мая объявят сухой законСмотреть фотографии
19:50
«До потери голоса»: волгоградский «Ротор» одержал победу над лидером первенства «Черноморцем»Смотреть фотографии
19:07
«Здесь я будто бы оживаю»: преподаватель из Кубы задумалась о переезде в ВолгоградСмотреть фотографии
18:05
Спортсмены опробовали первый в Волгограде скалодромный комплексСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде ответственные за дороги, хозяйство и транспорт директора отчитались о зарплатахСмотреть фотографии
16:23
«Ты должен быть крут»: волгоградец второй раз поборется за титул «Суперниндзя»Смотреть фотографии
15:49
«Домой, в суперлигу!»: волгоградские гандболисты вернулись в элитный российский дивизионСмотреть фотографии
15:34
Под Волгоградом 20-летний племянник жестоко расправился с тетей и спрятал тело в оврагеСмотреть фотографии
14:40
Под Волгоградом селянин сдавал свою кухню для нехороших делСмотреть фотографии
13:38
След американских спецслужб замечен в провокации с сожжением Корана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:41
Похитителя саженцев туи задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:15
Бастрыкин поручил передать дело работавшего на СБУ волгоградского студента в ЧечнюСмотреть фотографии
11:46
Погрязший в долгах «Ситиматик-Волгоград» пошел в наступление на прокуратуруСмотреть фотографии
 