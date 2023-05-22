В Томской области спецназ взял штурмом офис телефонных мошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, в совместной операции участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области, их коллеги из Томской области и представители регионального ФСБ.

на так называемый «безопасный» счет свыше двух миллионов рублей. А, когда понял, что стал жертвой телефонных мошенников, обратился в полицию.

Одним из обманутых граждан стал житель Волгограда. Он перевел злоумышленникам