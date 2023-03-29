Волго-Донской судоходный канал досрочно открыл навигацию









На 5 дней раньше планового срока на Волго-Донском судоходном канале открылась 72-я навигация. Как сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон», через шлюз №1, расположенный в Красноармейском районе Волгограда, рейсом Астрахань- Ростов-на-Дону в балласте прошел теплоход «Омский-206».

Отмечается, что все шлюзы ВДСК готовы к пропуск транзитного флота.

Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»



