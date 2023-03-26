







Сегодня, 26 марта, ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны доставили в собор Александра Невского в Волгограде.

Как сообщили в Волгоградской епархии, святыню встречали священнослужители и верующие. Ковчег занесли в собор под звон колоколов и пение специальной молитвы. После этого духовенство совершило молебен у ковчега со святыней.













В Александро-Невском соборе ковчег будет находиться до 30 марта.

Ежедневно с 27 по 30 марта в 11:00, 13:00 и 15:00 возле ковчега будут служиться молебны Пресвятой Богородице.













Доступ к святыне открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

Фото: Волгоградской епархии



