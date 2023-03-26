Общество 26.03.2023 20:37
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26.03.2023 20:37
Сегодня, 26 марта, ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы и частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны доставили в собор Александра Невского в Волгограде.
Как сообщили в Волгоградской епархии, святыню встречали священнослужители и верующие. Ковчег занесли в собор под звон колоколов и пение специальной молитвы. После этого духовенство совершило молебен у ковчега со святыней.
В Александро-Невском соборе ковчег будет находиться до 30 марта.
Ежедневно с 27 по 30 марта в 11:00, 13:00 и 15:00 возле ковчега будут служиться молебны Пресвятой Богородице.
Доступ к святыне открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.
Фото: Волгоградской епархии
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