Общество

Депутаты поддержали предложенные Бочаровым меры поддержки участников СВО: перечень

Общество 10.03.2023 11:04
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10.03.2023 11:04


Депутаты профильных комитетов Волгоградской областной думы одобрили меры поддержки участников спецоперации и их семей, предложенные губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный парламент, соответствующие поправки будут внесены в Социальный кодекс региона. 

Проекты законов будут рассмотрены в думе 14 марта. В случае их принятия:

  • В список получателей мер поддержки военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы по призыву, будут внесены участники СВО, призванные по частичной мобилизации, контрактники и добровольцы, получившие инвалидность вследствие ранений при исполнении обязанностей военной службы.

  • Участникам СВО, получившим инвалидность, предоставят дополнительную меру соцподдержки в виде бесплатного выделения в собственность технического средства реабилитации – автомобиля с ручным управлением.  Оплачиваться средства передвижения будут за счет областного бюджета. 

  • Участники СВО получат право на приобретение протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов. В том числе на данную меру поддержки смогут рассчитывать не имеющие инвалидности военные, мобилизованные и добровольцы.

  • Будет установлено ежемесячное пособие родителям и детям добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции (о размерах пособий ИА «Высота 102» сообщало накануне).

  • Участники СВО, получившие травмы, ранения и контузии, но не имеющие на данный момент инвалидности, смогут получать бесплатные реабилитационные услуги. Такие услуги будут оказываться в полустационарной форме. Кроме того, предлагается предоставить право на бесплатное получение социальных услуг на дому и в условиях дневного пребывания родителям погибших военнослужащих – участников спецоперации.

  • Члены семей волгоградцев, погибших при участии в СВО, получат право на бесплатную юридическую помощь. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях, лица, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего. 
Важно! В соответствии с поправками исключается положение, согласно которому указанные механизмы помощи предусмотрены семьям мобилизованных, призванных из Волгоградской области. Таким образом, отменяется принцип территориальности.

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