Общество

Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубля

Общество 09.03.2023 14:42
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09.03.2023 14:42


В Волгоградской области определились с размером пособий, которые будут выплачивать членам семей погибших на СВО жителей региона, а также получившим увечья в ходе выполнения боевых задач мобилизованным, военнослужащим-контрактникам и добровольцам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект изменений в Социальный кодекс Волгоградской области, внесенный в регпарламент, так, инвалидам I группы предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере 4871 рубля, инвалидам II группы – 3900 рублей, а инвалидам III группы 3171 рубль. 

Кроме этого, родителям погибших военнослужащих назначат пособие в размере 3598 рубля в месяц, а детям – 1802 рубля. 

Как говорится в пояснительной записке комитета социальной защиты населения Волгоградской области, дополнительная потребность в средствах на вышеназванные пособия не понадобится, так как выплаты будут осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных ведомству. 

Также изменения в Социальном кодексе коснутся обеспечения инвалидов автомобилями с ручным управлением. Ориентировочная стоимость такого автомобиля в 2023 году составляет 1,2 миллиона рублей. Сейчас на территории региона зарегистрировано 19 инвалидов, имеющих право на обеспечение техническим средством реабилитации. Таким образом, на эти цели понадобится дополнительно 22,8 миллиона рублей из областного бюджета. 

Кроме этого, в Социальном кодексе будет дополнена статья, предусматривающая право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами граждан, принимавших участие в СВО, и получивших ранения, контузии и увечья.

Напомним, с предложением ввести дополнительные меры поддержки семьям погибших, а также раненых в ходе СВО жителей региона выступил 7 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В этот же день Совет Волгоградской областной думы поддержал предложение главы региона и в регпарламенте срочно подготовили изменения в региональное законодательство. 

Вопрос о дополнительных мерах поддержки семей погибших и воинов, ставших инвалидами в зоне СВО, будет вынесен на заседание регпарламента уже 14 марта. 


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