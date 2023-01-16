Почти 600 тысяч волгоградских пенсионеров получили прибавку в 842 рубля

В Волгоградской области порядка 600 тысяч пенсионеров начали получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении Социального фонда России.

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексированы на 4,8 %. Индексация проводилась автоматически. Эти выплаты пожилые жители региона стали получать досрочно – еще в декабре 2022 года.

В региональном отделении СФР напомнили, что у каждого человека прибавка после индексации индивидуальна: она зависит от размера получаемой пенсии.

Всего повышение страховой пенсии по старости затронуло 598 тысяч неработающих пенсионеров Волгоградской области, чьи пенсии в среднем увеличились на 842,55 рубля.