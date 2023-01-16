Общество

Почти 600 тысяч волгоградских пенсионеров получили прибавку в 842 рубля

Общество 16.01.2023 14:50
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16.01.2023 14:50


В Волгоградской области порядка 600 тысяч пенсионеров начали получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении Социального фонда России. 

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексированы на 4,8 %. Индексация проводилась автоматически. Эти выплаты пожилые жители региона стали получать досрочно – еще в декабре 2022 года. 

В региональном отделении СФР напомнили, что у каждого человека прибавка после индексации индивидуальна: она зависит от размера получаемой пенсии.

Всего повышение страховой пенсии по старости затронуло 598 тысяч неработающих пенсионеров Волгоградской области, чьи пенсии в среднем увеличились на 842,55 рубля. 

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