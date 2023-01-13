На севере Волгограда устраняют коммунальную аварию

Происшествия 13.01.2023 10:38
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13.01.2023 10:38
В Волгограде потоки воды заливают проспект Ленина на участке от улицы Богунской до проспекта Металлургов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, которые сегодня проезжали по этой дороге.
- Вода стекает где-то со стороны Богунской и прямо на проспект, - рассказали очевидцы. – С учетом морозов скоро асфальт превратится в каток.
Как выяснилось, причиной исхода воды на одну из главных магистралей города стала авария на трубопроводе холодного водоснабжения около дома №34 по ул.Таращанцев.
- Ремонтная бригада «Концессий водоснабжения» проводит восстановительные работы на трубопроводе, - пояснили ИА «Высота 102» в компании.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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