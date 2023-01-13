На севере Волгограда устраняют коммунальную аварию









В Волгограде потоки воды заливают проспект Ленина на участке от улицы Богунской до проспекта Металлургов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, которые сегодня проезжали по этой дороге.





- Вода стекает где-то со стороны Богунской и прямо на проспект, - рассказали очевидцы. – С учетом морозов скоро асфальт превратится в каток.





Как выяснилось, причиной исхода воды на одну из главных магистралей города стала авария на трубопроводе холодного водоснабжения около дома №34 по ул.Таращанцев.





- Ремонтная бригада «Концессий водоснабжения» проводит восстановительные работы на трубопроводе, - пояснили ИА «Высота 102» в компании.





Фото читателей ИА "Высота 102"