В Волгограде обрушение склона на Мамаевом кургане угрожает храму Всех Святых









Противооползневое защитное сооружение планируют построить на Мамаевом кургане в Волгограде в связи с угрозой обрушения юго-восточного склона, где находится храм Всех Святых.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, получено положительное заключение разработанной проектной документации на выполнение работ по укреплению склона оврага.

- Обоснованием выполнения инженерно-геологических изысканий стали изменения на асфальтовой части отмостки, прилегающей к склону. Отмечены тонкие, шириной до 3 мм, трещины вдоль склона, характерные для следов закола оползня скольжения, - поясняется в документации.

Отмечается, что участок, на котором планируются работы, граничит с территорией, на которой располагается мемориальный знак в виде танковой башни на постаменте, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками». А также там расположен объект культурного наследия регионального значения «Братские могилы воинов соединений и частей 62-й армии, погибших в боях с фашистскими захватчиками».

Храм Всех Святых со звонницей был построен на Мамаевом кургане в 2005 году. Он расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.».

Исследования показали, что склон оврага, возле которого стоит храм, находится в запредельном состоянии, то есть не имеет запаса устойчивости.

- Для обеспечения устойчивости этого здания, расположенного на оползнеопасном склоне, необходимо выполнение противооползневого защитного сооружения, - отмечается в документе.

Для этого планируется возвести из песка противооползневое защитное сооружение (контрбанкет). А для отвода профильтровавшейся воды и предотвращения выноса песка из тела контрбанкета в основании продольного профиля насыпи устроить закрытый дренаж в виде призмы из дренирующих материалов (щебня).

Проектом предусмотрена и вырубка деревьев и кустарников в балке, прилегающей к территории храма Всех Святых на Мамаевом кургане. Поясняется, что удаление деревьев и кустарников со стройплощадки должно строго ограничиваться производственной необходимостью.

Примечательно, что эксперты при изучении вопроса по укреплению оврага сопоставили данные немецкой аэрофотосъемки 1942 года участка работ с данными космической съемки американского разведывательного спутника KH-7 Gambit, произведенной 1 ноября 1965 года, и современной спутниковой съемки, произведенной Maxar Technologies в 2022 году. Выяснилось, что за все это время ландшафт претерпел значительные изменения в результате антропогенного воздействия при строительстве и функционировании мемориального комплекса, а подвергающиеся изменениям участки ландшафта не являются аутентичными периоду боев за Мамаев курган и не могут рассматриваться в качестве подлинного свидетельства исторических событий.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»