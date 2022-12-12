Общество

В Волгограде обрушение склона на Мамаевом кургане угрожает храму Всех Святых

Общество 12.12.2022 21:58
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12.12.2022 21:58



Противооползневое защитное сооружение планируют построить на Мамаевом кургане в Волгограде в связи с угрозой обрушения юго-восточного склона, где находится храм Всех Святых. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, получено положительное заключение разработанной проектной документации на выполнение работ по укреплению склона оврага.
- Обоснованием выполнения инженерно-геологических изысканий стали изменения на асфальтовой части отмостки, прилегающей к склону. Отмечены тонкие, шириной до 3 мм, трещины вдоль склона, характерные для следов закола оползня скольжения, - поясняется в документации.
Отмечается, что участок, на котором планируются работы, граничит с территорией, на которой располагается мемориальный знак в виде танковой башни на постаменте, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942 - 1943 гг. обозначенный 25 мемориальными знаками». А также там расположен объект культурного наследия регионального значения «Братские могилы воинов соединений и частей 62-й армии, погибших в боях с фашистскими захватчиками».
Храм Всех Святых со звонницей был построен на Мамаевом кургане в 2005 году. Он расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.».
Исследования показали, что склон оврага, возле которого стоит храм, находится в запредельном состоянии, то есть не имеет запаса устойчивости.
- Для обеспечения устойчивости этого здания, расположенного на оползнеопасном склоне, необходимо выполнение противооползневого защитного сооружения, - отмечается в документе.
Для этого планируется возвести из песка противооползневое защитное сооружение (контрбанкет). А для отвода профильтровавшейся воды и предотвращения выноса песка из тела контрбанкета в основании продольного профиля насыпи устроить закрытый дренаж в виде призмы из дренирующих материалов (щебня).
Проектом предусмотрена и вырубка деревьев и кустарников в балке, прилегающей к территории храма Всех Святых на Мамаевом кургане. Поясняется, что удаление деревьев и кустарников со стройплощадки должно строго ограничиваться производственной необходимостью.
Примечательно, что эксперты при изучении вопроса по укреплению оврага сопоставили данные немецкой аэрофотосъемки 1942 года участка работ с данными космической съемки американского разведывательного спутника KH-7 Gambit, произведенной 1 ноября 1965 года, и современной спутниковой съемки, произведенной Maxar Technologies в 2022 году. Выяснилось, что за все это время ландшафт претерпел значительные изменения в результате антропогенного воздействия при строительстве и функционировании мемориального комплекса, а подвергающиеся изменениям участки ландшафта не являются аутентичными периоду боев за Мамаев курган и не могут рассматриваться в качестве подлинного свидетельства исторических событий. 
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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