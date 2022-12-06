Происшествия 06.12.2022 11:40
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06.12.2022 11:40
Инспекторы отдельного батальона ДПС задержали в Новониколаевском районе 34-летнего жителя Калининградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские остановили на стационарном посту ДПС для проверки автомобиль Mazda.
Внимание инспекторов ДПС привлек пассажир иномарки, который заметно нервничал.
- При личном досмотре у него в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, который был изъят и направлен на исследование, - сообщили в главке.
В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что мужчина перевозил наркотик мефедрон.
Пассажира доставили в полицию для дальнейших разбирательств.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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