







Инспекторы отдельного батальона ДПС задержали в Новониколаевском районе 34-летнего жителя Калининградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские остановили на стационарном посту ДПС для проверки автомобиль Mazda.













Внимание инспекторов ДПС привлек пассажир иномарки, который заметно нервничал.













- При личном досмотре у него в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, который был изъят и направлен на исследование, - сообщили в главке.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что мужчина перевозил наркотик мефедрон.

Пассажира доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



