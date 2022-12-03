Жителям Камышина вернули 173 тысячи рублей за перебои с горячей водой

Жителям домов Камышина, в которых наблюдались проблемы с горячей водой, пересчитали плату за ресурс. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ноябре-декабре прошлого года жители нескольких десятков домов оставались без горячего водоснабжения из-за аварийных ситуаций на теплосетях. При этом были нарушены сроки устранения порывов.
В адрес ООО «КамышинТеплоЭнерго» ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения требований при начислении платы за коммунальную услугу жителям ряда домов.
Перерасчет сделан камышанам, проживающим в домах:
№№ 3 В, 3 Г, 4-11, 10, 13-23, 23 А, 24, 25, 25 А, 26-31, 31 А, 32-36, 39, 39 А, 40, 41, 41 А, 42/42 А,43 А, 46, 47, 48 А, 49, 49 А, 50, 50 А, 54, 54 А, 54 Б, 55, 56/56 А, 59, 60, 61, 62/62 А, 65, 66, 66 А, 67, 72, 72 А, 100, 100 А по 5 микрорайону,
№№ 105, 107, 109, 113, 128, 148, 152, 156 А, 158, 160 по ул. Базарова,
№№ 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Металлургов,
№№ 4, 6, 8, 10, 14, 16 по ул. Спортивная,
№№ 2, 13, 13 А, 15/1, 15 А, 17, 17 А, 19, 21 по ул. Интернационалистов.
Жителям вернули в общей сложности более 173 тысячи рублей.