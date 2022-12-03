Жителям Камышина вернули 173 тысячи рублей за перебои с горячей водой









Жителям домов Камышина, в которых наблюдались проблемы с горячей водой, пересчитали плату за ресурс. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ноябре-декабре прошлого года жители нескольких десятков домов оставались без горячего водоснабжения из-за аварийных ситуаций на теплосетях. При этом были нарушены сроки устранения порывов.





В адрес ООО «КамышинТеплоЭнерго» ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения требований при начислении платы за коммунальную услугу жителям ряда домов.





Перерасчет сделан камышанам, проживающим в домах:





№№ 3 В, 3 Г, 4-11, 10, 13-23, 23 А, 24, 25, 25 А, 26-31, 31 А, 32-36, 39, 39 А, 40, 41, 41 А, 42/42 А,43 А, 46, 47, 48 А, 49, 49 А, 50, 50 А, 54, 54 А, 54 Б, 55, 56/56 А, 59, 60, 61, 62/62 А, 65, 66, 66 А, 67, 72, 72 А, 100, 100 А по 5 микрорайону,





Жителям вернули в общей сложности более 173 тысячи рублей.