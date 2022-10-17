«Не ориентируется в пространстве»: женщину в бордовых одеждах ищут в Волгограде

Общество 17.10.2022 21:03
0
17.10.2022 21:03
Сегодня, 17 октября, в Волгограде пропала 64-летняя местная жительница Людмила (Ридель) Егорова. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты движения «Лиза Алерт», до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Была одета: бордовая куртка, бордовая юбка с орнаментом, белая шапка с коричневой полоской. Из аксессуаров - белая сумка.
- Может находиться в вашем районе. Не ориентируется в пространстве, - сообщили в организации.
Телефоны для тех, кто может поделиться информацией о местонахождении Людмилы (Ридель) Егоровой – 89061679444, 8 (800) 700-54-52 или 112.
Заброшенный Дом печати в Волгограде продают без объявления цены17.10.2022 21:41
Общество 17.10.2022 21:41
«Жена в обморок упала»: в квартире волгоградца рухнул потолок после запуска отопления17.10.2022 18:44
Общество 17.10.2022 18:44
Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности17.10.2022 18:22
Общество 17.10.2022 18:22
Детей мобилизованных волгоградцев бесплатно накормят в школе17.10.2022 18:00
Общество 17.10.2022 18:00
Повара из Волгограда накануне профессионального праздника устроили масштабный флешмоб17.10.2022 17:22
Общество 17.10.2022 17:22
К скандалу из-за дома на дороге в Волгограде привлекли внимание омбудсмена17.10.2022 17:13
Общество 17.10.2022 17:13
Звезды над головами жителей Волгограда обойдутся в 3 млн рублей17.10.2022 13:32
Общество 17.10.2022 13:32
Новый зампрокурора Волгоградской области примет граждан по вопросам мобилизации17.10.2022 13:31
Общество 17.10.2022 13:31
Исследование: волгоградцам придется копить на новую машину больше 9 лет17.10.2022 13:17
Общество 17.10.2022 13:17
«Даже не шевелятся. Позорники»: в Волгограде обрастает мусором штаб-квартира командарма Шумилова17.10.2022 12:25
Общество 17.10.2022 12:25
Продукты, машины и амуниция: из Волгоградской области в ЛНР отправлен еще один гумконвой17.10.2022 12:24
Общество 17.10.2022 12:24
Жителям Волгограда назвали сроки окончания частичной мобилизации17.10.2022 11:48
Общество 17.10.2022 11:48
В Волгоградской области взяли на карандаш сроки подачи тепла17.10.2022 11:29
Общество 17.10.2022 11:29
Плата за капремонт вырастет в Волгограде и области с 1 января17.10.2022 11:10
Общество 17.10.2022 11:10
В Волжском началось активное подключение учреждений и жилых домов к теплу17.10.2022 10:54
Общество 17.10.2022 10:54