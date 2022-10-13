В Волгограде водитель-трус сбежал после наезда на ребенка









Полиция ищет автомобилиста, который сбил в Красноармейском районе Волгограда 12-летнюю девочку и скрылся. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне в 19:30 напротив дома №50 по проспекту Героев Сталинграда.

По предварительной информации, неустановленный водитель «Nissan» совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Проводятся мероприятия по установлению личности водителя.







