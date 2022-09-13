Расследования

Под Волгоградом вынесли приговор женщине, застрелившей мужа из пневматической винтовки

Расследования 13.09.2022 11:02
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13.09.2022 11:02



Фроловский городской суд Волгоградской области огласил приговор 37-летней местной жительнице, которая в ходе ссоры застрелила мужа из пневматической винтовки.
- Приговором суда Ирина Е. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили ИА «Высота 102» в городском суде. - В соответствие с ч.1 ст.82 УК РФ, реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 12 августа 2023 года.
Судом установлено, что 30 марта текущего года жительница хутора Большой Лычак Фроловского района, находясь на территории собственного домовладения, в ходе возникшей ссоры со своим супругом, умышленно выстрелила один раз ему в живот из пневматической винтовки. На следующий день мужчина скончался в больнице.
В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении относительно направленности умысла не признала, при этом не отрицала обстоятельств совершенного ею преступления.
При назначении вида и меры наказания подсудимой, суд учел обстоятельства совершенного преступления, данные о личности женщины, в том числе наличие на иждивении двоих детей, 2009 и 2006 года рождения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

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