Замешанные в убийстве волгоградца Гребенюка требуют отмены приговора

В Волгоградском областном суде назначили дату рассмотрения в апелляционном порядке уголовного дела о гибели риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание состоится 2 августа.

— Рассмотрение апелляционных жалоб и апелляционного представления по уголовному делу в отношении Арсена и Анны Мелконян и Армана Смбатяна назначено на 2 августа на 10.00, — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Судебное заседание планируется к проведению в режиме видеоконферецсвязи.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона представитель потерпевшей стороны в апелляционной жалобе, а также прокурор в апелляционном представлении просят усилить назначенное осужденным наказание. Адвокаты Анны Мелконян и Армана Смбатяна просят отменить приговор и оправдать их подзащитных. Защитник Арсена Мелконяна просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Родные убитого в результате жестокого нападения Романа Гребенюка надеются на ужесточение приговора.

— Наш адвокат получила копии апелляционных жалоб от защиты противоположной стороны. Меня удивляет то, что эти люди, хотя я их людьми даже назвать не могу, до сих пор не признали своей вины и продолжают от всего отказываться, — рассказала сестра погибшего Светлана Гребенюк. Никто из них (фигурантов дела — Прим. ред.) так до конца и не раскаялся в совершенном преступлении. А теперь их нужно оправдать и простить, а то, что моего брата не вернуть, он лежит в земле, это нормально?

Арсен Мелконян по суду получил 11 лет колонии строгого режима, его сестра Анна Мелконян — 5,5 лет колонии общего режима, супругу Анны — Арману Смбатяну назначили семь лет «строгача».

Представитель потерпевшей стороны просила суд не учитывать обстоятельства, которые каким-либо образом могли повлиять на смягчение наказания подсудимым и назначить Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы, Анне Мелконян — 12 лет колонии.

Сразу после приговора Арсен Мелконян, до этого пытавшийся «набирать» очки перед судьей, принялся сыпать угрозами в адрес присутствовавшей в зале заседания Светланы Гребенюк.

Изначально Мелконян пытался казаться намного лучше, чем он есть на самом деле, считает сестра погибшего риелтора.

— После оглашения приговора, он видимо понял, что терять уже нечего, и показал себя во всей «красе», — заключает девушка.

Жестокое нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в головном офисе банка на улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда. Следствие установило, что ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян пришел в отделение кредитной организации и избил риелтора. Позднее пострадавший от полученных травм скончался в реанимации.

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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