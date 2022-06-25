Общество 25.06.2022 20:24
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25.06.2022 20:24
Фонд капремонта прекратил начислять взносы собственникам помещений в десяти многоквартирных домах в Волгоградской области. Как сообщили в облкомитете ЖКХ, основанием для этого послужили постановления администраций соответствующих муниципальных образований о признании домов аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Список домов, где перестали начислять взносы:
- Ленинский район, село Колобовка, ул. Гагарина, дома 13, 15 и ул. Космонавтов, дома 10, 12, 14 – с 01.01.2022 года;
- Клетский район, х. Верхняя Бузиновка, ул. Центральная, д. 83а – с 01.05.2022 года;
- Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Советская, д. 6 – с 01.09.2021 г.;
- Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Советская, д. 9. Здесь взносы прекратили начислять с 01.09.2021 года;
- Городищенский район, х. Варламов, квартал 1, дома 2, 3 – с 01.10.2021 г.
Согласно Жилищному кодексу РФ, собранные на капитальный ремонт жилых домов средства до принятия решений о признании их аварийными будут направлены на цели сноса или реконструкции соответствующих многоквартирных домов. В случае наличия переплаты по лицевому счету, денежные средства подлежат возврату.
Для того чтобы вернуть переплату, гражданам необходимо обратиться с заявлением в региональный фонд капитального ремонта.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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