







Фонд капремонта прекратил начислять взносы собственникам помещений в десяти многоквартирных домах в Волгоградской области. Как сообщили в облкомитете ЖКХ, основанием для этого послужили постановления администраций соответствующих муниципальных образований о признании домов аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Список домов, где перестали начислять взносы:

- Ленинский район, село Колобовка, ул. Гагарина, дома 13, 15 и ул. Космонавтов, дома 10, 12, 14 – с 01.01.2022 года;

- Клетский район, х. Верхняя Бузиновка, ул. Центральная, д. 83а – с 01.05.2022 года;

- Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Советская, д. 6 – с 01.09.2021 г.;

- Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Советская, д. 9. Здесь взносы прекратили начислять с 01.09.2021 года;

- Городищенский район, х. Варламов, квартал 1, дома 2, 3 – с 01.10.2021 г.

Согласно Жилищному кодексу РФ, собранные на капитальный ремонт жилых домов средства до принятия решений о признании их аварийными будут направлены на цели сноса или реконструкции соответствующих многоквартирных домов. В случае наличия переплаты по лицевому счету, денежные средства подлежат возврату.

Для того чтобы вернуть переплату, гражданам необходимо обратиться с заявлением в региональный фонд капитального ремонта.

Фото из архива ИА «Высота 102»



