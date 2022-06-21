Бочаров принял участие в памятной акции на Мамаевом кургане

В Волгограде сегодня, 21 июня, накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в десятый раз представители силовых ведомств и надзорных органов зажигают свечи памяти. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в памятных мероприятиях принимает и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Торжественное мероприятие, как и предыдущие годы, проходит на площадке возле прямоугольного бассейна на Мамаевом кургане. Сотни полицейских с семьями, представили СУ СКР и прокуратуры почтили минутой молчания павших в годы войны воинов.

Добавим, что на мероприятии сегодня работает фотокорреспондент информагентства. Позже мы опубликуем репортаж. По замыслу организаторов, в этом году порядка 450 человек должны были выстроиться в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации.

Впервые акция «Завтра была война», посвящённая Дню памяти и скорби, была организована ГУ МВД России по Волгоградской области на Мамаевом кургане в 2012 году. Уже через два года она стала всероссийской.