Общество

Бочаров принял участие в памятной акции на Мамаевом кургане

Общество 21.06.2022 23:06
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21.06.2022 23:06


В Волгограде сегодня, 21 июня, накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны на Мамаевом кургане в десятый раз представители силовых ведомств и надзорных органов зажигают свечи памяти. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в памятных мероприятиях принимает и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Торжественное мероприятие, как и предыдущие годы, проходит на площадке возле прямоугольного бассейна на Мамаевом кургане. Сотни полицейских с семьями,  представили СУ СКР и прокуратуры почтили минутой молчания павших в годы войны воинов.  

Добавим, что на мероприятии сегодня работает фотокорреспондент информагентства. Позже мы опубликуем репортаж. По замыслу организаторов, в этом году порядка 450 человек должны были выстроиться в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации.

Впервые акция «Завтра была война», посвящённая Дню памяти и скорби, была организована ГУ МВД России по Волгоградской области на Мамаевом кургане в 2012 году. Уже через два года она стала всероссийской. 

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