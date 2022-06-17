Общество

«Одна на три хутора»: жители Волгоградской области возмущены закрытием почтового отделения

Общество 17.06.2022 15:51
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17.06.2022 15:51



Жители хутора Нижнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области обеспокоены закрытием почтового отделения. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, последняя возможность для коммуникации с родственниками и получения газет и журналов оборвалась из-за арендодателя здания.

– У меня на год оформлены подписки на журналы. И как теперь мне быть? – задается вопросом житель хутора Александр Колесников. – У нас одно отделение на три хутора, но и его теперь след простыл. А все из-за владельца дома, который не захотел продлевать аренду. 

Как теперь получать корреспонденцию, мужчина не знает, но и мириться с исчезновением почты он не намерен. Мужчина надеется, что в скором времени администрация поселка подберет новое здание.  

– Буду жаловаться. Что мне остается делать? Если и в администрации не смогут помочь, то напрямую обращусь от всех хуторян в «Почту России». Там нас точно не оставят, – уверен мужчина.

В пресс-службе «Почты России», в свою очередь, поспешили успокоить жителей хутора Нижнеосиновский и пояснили, что в скором времени появится новое отделение на территории поселка. 

– Мы приносим извинения жителям хутора Нижнеосиновский за доставленное неудобство, это временная ситуация. К сожалению, собственник помещения отказался продлевать договор аренды, рассказали в компании. – Сейчас мы ищем подходящее помещение для размещения почтового отделения. До этого времени почтальон продолжает обслуживать жителей хутора Нижнеосиновский на дому, он доставляет пенсии, социальные пособия и корреспонденцию. 

В ведомстве добавили, что полный перечень почтовых услуг клиенты могут получить в ближайшем почтовом отделении 404415 по адресу: п. Суровикино, ул. Ленина, 74.

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