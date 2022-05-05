Замминистра МВД Кравченко День Победы встретит в Волгограде

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко ближайшие несколько дней проведет в Волгограде. Как стало известно сегодня, 5 мая, экс-начальник регионального главка полиции планирует принять участие в памятных мероприятиях по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что уже завтра, 6 мая, Александр Кравченко станет гостем исторической реконструкции в пойме реки Царицы. Мероприятие организовано региональным управлением МВД России. Вместе с замминистра за воссозданием событий по формированию 10-й стрелковой дивизии войск НКВД будут наблюдать первые лица Волгоградской области.

В последующие дни генерал-лейтенант полиции планирует также принимать участие в официальных мероприятиях. Предположительно, Александр Кравченко станет гостем парада Победы, который пройдет на площади Павших Борцов в Волгограде 9 мая.

Напомним, что пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко покинул в декабре 2021 года. Возглавлял главк он с 2008 года. В этой должности в 2011 году Кравченко было присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант полиции.