Коллективный иммунитет волгоградцев к COVID-19 продолжает снижаться

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Волгоградской области за неделю снизился с 38,8% до 37,5%. Волгоградцы все реже и реже прививаются от новой инфекции, при этом уровень заболеваемости с начала апреля не меняется – ежедневно заболевают 250-240 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.
За прошедшие сутки 22 апреля диагноз COVID-19 поставили 237 пациентам с симптомами ОРВИ, госпитализировали 63 человек. От последствий заболевания умерли три жителя Волгоградской области. Больничный после ковида закрыли 253 волгоградца.