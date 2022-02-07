Волгоградцев взволновала рубка молодых деревьев в ЦПКиО (ВИДЕО)

Общество 07.02.2022 13:36
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07.02.2022 13:36
Жильцы высоток на улице Батальонной, расположенных у Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде, возмутились вырубкой молодых деревьев в парке. Действия рабочих волгоградцы сняли на видео. На записи видно, как один из сотрудников парка пытается расшатать ствол небольшого дерева и это ему удается - растение падает. "В ЦПКиО идет регулярная вырубка молодых деревьев, из парка снова делают пустыню!", - сообщили возмущенные жители высоток ИА "Высота 102". Люди предположили, что делается это специально, чтобы освободить территорию для каруселей и плитки. Однако в ЦПКиО эту информацию опровергли.
"Плитки в парке больше не будет. Вся пешеходная сеть у нас сформирована, ее достаточно. Что же касается деревьев, то по результатам обследования была выявлена гибель некоторых растений. Да, удаляли молодые, но погибшие деревья. Все было сделано по закону. На эти работы был получен порубочный билет от администрации Центрального района", - прокомментировал ситуацию директор парка Андрей Еркин. По его словам, наличие разрешающих документов проверили сотрудники полиции, которых вызвали возмущенные жильцы. Инцидент произошел еще в середине прошлой недели, но о нем стало известно только сегодня. Тогда были вырублены четыре погибших дерева.
"К сожалению, растения погибают. У нас есть еще 10-15 порубочных билетов на февраль, полученных по результатам обследования зеленых насаждений. Вместо погибших деревьев мы будем высаживать новые. Там, где выкорчевывали, обязательно проведем озеленение ", - сообщил "Высоте 102" директор ЦПКиО.
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