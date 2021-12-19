В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавируса

Covid-19 19.12.2021 11:37
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19.12.2021 11:37
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области выросла по сравнению с предыдущим днем и составила 36 человек. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в регионе от этого заболевания погибли 5265 жителей.
На фоне высокой смертности идет стабильное снижение заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 357 человек – это самый низкий показатель за прошедшее время. Тем не менее, Волгоградская область среди регионов РФ находится на 14-ом месте по заболеваемости коронавирусом. За сутки в Волгоградской области закрыли больничные 325 человек.
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