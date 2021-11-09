Гололедица и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область

Общество 09.11.2021 09:42
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09.11.2021 09:42
До конца дня 9 ноября в Волгограде выпадет декадная норма осадков. Ночью дождь ослабнет на фоне усиливающегося до 20 м/с ветра и сильного похолодания, сообщили в погодном центре «Фобос». Ночью столбики термометров упадут ниже нуля, в связи с чем местами по региону ожидается гололедица. Утром потеплеет всего до +3° градусов по Цельсию.
Если в Волгоградской области заморозки ожидаются только ночью, то в центральных регионах России температура опустится до -5°, а на северо-востоке Европейской части – вовсе до -10...-15°. Вместе с тем, здесь ожидается снегопад и ледяные корки на дорогах и тротуарах.
В Волгоградской области первый снег выпадет через неделю, 15 ноября. По данным погодного сервиса Ventusky, снегопад начнется в северных районах рано утром и в течение дня накроет весь регион. Однако снежный покров сформируется только в Урюпинском, Новониколаевском, Еланском, Руднянском, Жирновском, Новоаннинском районах, где сохранится отрицательная температура. Южнее воздух прогреется до +4 градусов.
Иллюстрация: погодный сервис Ventusky.
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