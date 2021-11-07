



В Волгоградской области объявлен аукцион на приобретение новогодних подарков проживающим в регионе детям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на закупку 112 тысяч 300 комплектов сладостей выделено около 18 миллионов рублей. В наборы должно входить не менее 43 наименований кондитерских изделий, в том числе молочный шоколад, зефир, грильяж, вафельные конфеты, конфеты с желейным и помадным корпусом, а также карамельки. Вес каждого подарка не должен быть менее 490 граммов.

Осваивать бюджетные средства на приобретение новогодних подарков будет Волгоградская государственная академия последипломного образования. Средняя стоимость каждого подарка составляет в среднем 160 рублей. Однако цена может быть снижена по итогам торгов. Например, в 2019 году для детей были закуплены новогодние наборы конфет по 77 рублей за каждый.