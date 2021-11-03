В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человек

Covid-19 03.11.2021 12:35
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03.11.2021 12:35
Количество жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 3637 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки из жизни ушли еще 30 жителей региона. Также обновлен очередной рекорд по количеству заболевших – так, опасная инфекция была выявлена еще у 449 человек. Выздоровели лишь 283 пациента.
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