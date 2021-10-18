Здравоохранение

Волгоградский облздрав отчитался о выданных бесплатных лекарствах от ковида

Здравоохранение 18.10.2021 10:53
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18.10.2021 10:53


С начала месяца в поликлиниках Волгоградской области выдали 22 тысячи комплектов бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом. Сейчас на складах хранятся еще 8 тысяч комплектов, в ближайшее время в регион привезут еще 12 тысяч, сообщили в областном комитете здравоохранения.
Медикаменты получают пациенты на амбулаторном лечении, у которых впервые подтвердился COVID-19 и кто отправился на долечивание после стационара. Все назначения врачи производят в зависимости от тяжести и длительности заболевания, наличия или отсутствия сопутствующих болезней. Рекомендованные схемы амбулаторного лечения представлены во Временных методических рекомендациях МЗРФ, напомнили в облздраве.

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