Волгоградский облздрав отчитался о выданных бесплатных лекарствах от ковида





С начала месяца в поликлиниках Волгоградской области выдали 22 тысячи комплектов бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом. Сейчас на складах хранятся еще 8 тысяч комплектов, в ближайшее время в регион привезут еще 12 тысяч, сообщили в областном комитете здравоохранения.

Медикаменты получают пациенты на амбулаторном лечении, у которых впервые подтвердился COVID-19 и кто отправился на долечивание после стационара. Все назначения врачи производят в зависимости от тяжести и длительности заболевания, наличия или отсутствия сопутствующих болезней. Рекомендованные схемы амбулаторного лечения представлены во Временных методических рекомендациях МЗРФ, напомнили в облздраве.