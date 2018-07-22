Криминальная хроника Волгоградской городской думы















Волгоградская городская дума готовится открыть новую страницу своей истории. 9 сентября состоятся выборы депутатов шестого созыва. О своем желании баллотироваться, как ранее сообщало ИА "Высота 102", заявили свыше 470 кандидатов. По завершении регистрации их количество, скорее всего, заметно сократится. Тем не менее, пока конкурс на депутатский мандат составляет 13 человек на место, коих в представительном собрании 36. Многие из партий, участвующих в выборах, заявили о том, что их кандидаты прошли серьезный фильтр – в число выдвиженцев, якобы попали самые достойные. Так ли это на самом деле – покажет время.

В истории Волгоградской городской думы за последние 19 лет не было ни одного кристально чистого созыва. Так, со второго по нынешний пятый созыв представительного собрания фигурантами уголовных дел становились как минимум 16 депутатов – бывших или действующих, в том числе, избиравшихся от политических сил. Серьезные кадровые проколы совершали и «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и КПРФ.

Кому-то в итоге удалось выйти сухим из воды, кто-то получил судимость и уже успел ее погасить, иные попали в поле зрения правоохранителей совсем недавно… Самым урожайным на «проблемных» депутатов оказался третий созыв гордумы. Из 50 народных избранников имена 10 были связаны с расследованием уголовных дел. Одни становились фигурантами громких процессов прямо на взлете своей депутатской карьеры, другие – по ее завершении.

Самый популярный вид преступления среди бывших и нынешних слуг народа Волгограда – мошенничество в особо крупном размере. Попадали под уголовное преследование или даже отправлялись за решетку по этой статье уголовного кодекса как минимум восемь человек, которые прежде избирались в городскую думу. Реальные сроки наказания получили экс-депутаты Валерий Голованов, Сергей Емельяненко (избирался от «ЕР») и Александр Галда. Павел Степанов, а также группа приятелей в составе Алексея Зверева, Евгения Щура, Федора Литвиненко и Евгения Глазкова пока находятся под следствием. Последние четверо проходят по громкому делу о многомиллионном мошенничестве с автострахованием. Зверев и Щур стали депутатами нынешнего созыва городского собрания при поддержке партии власти. «ЕР» выдвигала кандидатом и Литвиненко, но его сняли с участия в предвыборной гонке по решению суда. Глазков, который, к слову, находится в розыске, в прошлый четвертый по счету созыв думы избирался от «Справедливой России».

Повидал на своем веку городской парламент и совсем уж дикие истории: двоих экс-депутатов осудили за совращение малолетних. Это Юрий Бабкин и Николай Волков. Первого осудили в 2010 году к 15 годам колонии строгого режима, второго в 2011-ом – к 14 годам. Один депутат гордумы совершил убийство. Напомним, Сергей Нижегородов, отсидевший в думе два депутатских срока с 1999 по 2008 год, не сидел в колонии ни дня за гибель 20-летнего парня. Решением суда в 2002 году его приговорили к трем годам условно за причинение смерти по неосторожности. История имела громкий общественный резонанс.

Некоторым политикам, попавшимся на преступлениях, удалось отделаться «легким испугом» - попасть под амнистию в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Среди таких «счастливчиков» - бывший нардеп Андрей Паскаль, которого в 2015 году приговорили к одному году тюремного срока условно за превышение должностных полномочий. Речь идет о получении чиновником (Паскаль на момент совершения преступления был главой администрации Городищенского района) незаконных выплат из бюджета. Под амнистию также удачно попал экс-депутат нынешнего созыва городской думы Виктор Крыков, приговоренный три года назад к 2,5 годам условно за уклонение от уплаты 16 млн рублей налогов. Мандата и партбилета «Единой России» его лишили сразу после вступления приговора в силу.

Целый букет уголовных статей и статус осужденного имел ныне покойный Дмитрий Хахалев. В городской думе он успешно прозаседать с 2004 по 2008 год. В 2010 году его приговорили к 4 годам колонии общего режима за изнасилование, хулиганство с применением оружия, нанесение побоев и другие преступления. 11 июня 2018 года Хахалев оказался среди 11 погибших при затоплении катамарана в Волге. Столкнувшееся с баржей судно принадлежало ему.

На взятке среди бывших или действующих нардепов за последние три думских созыва попался один лишь Павел Карев. С 2004 по 2006 годы он был председателем гордумы, а в 2007 году суд отправил его на два года в колонию строгого режима. Правда, через год Карев условно-досрочно освободился за хорошее поведение и депутаты больше не пошел.

Какие тайны скрываются в темных водах избирательной кампании – еще неизвестно. Но один скандал уже произошел. Кандидат в депутаты гордумы от «Единой России» Ольга Потапова скрыла от избиркома данные о своей судимости. Разоблачили члена партии власти в региональном главке МВД – полицейские известили организаторов выборов о том, что госпожа Потапова 20 лет назад была осуждена за незаконное хранение пистолета с глушителем. По закону, сокрытие данных судимости является основанием для отказа в регистрации кандидата. Ольга Потапова со скандалом покинула предвыборную гонку.

Примечательно, что на сайте областного избиркома среди 300 с лишним выдвиженцев по партийным спискам корреспондент ИА «Высота 102» обнаружил только одного кандидата, честно признавшегося в своем криминальном прошлом. Это представитель КПРФ, выдвинутый по территориальной группе №13, Денис Рыбка. В 2000-х годах суд признал его виновным в совершении кражи. В 2007 году судимость кандидата уже была погашена.

Сталинградский обком КПРФ, похоже, испытывает кадровый кризис. В списке выдвиженцев в Волгоградскую гордуму есть еще один кандидат, попадавший в поле зрения силовиков. Это Сергей Путивка – одномандатник по тому же округу №13, что и списочник Рыбка. В отношении застройщика Путивки, который возвел многоквартирный самострой, в 2015 году возбуждали уголовное дело о мошенничестве. Правда, чем закончилась криминальная история – неизвестно. Еще одного коммуниста, участвующего в выборах депутатов гордумы, Андрея Анненко недавно в соцсетях поддержал бывший уголовник Алихан Шамаев. Он тепло отозвался о кандидате, разместив на своей страничке его фото и слоган: «Мы за Анненко». Шамаев отсидел несколько лет в колонии за избиение человека. С Анненко его связывало в прежние годы совместное учредительство в общественной организации.

Какие сюрпризы преподнесет нам текущая избирательная кампания – можно только догадываться. У волгоградцев до 9 сентября есть время присмотреться к кандидатам как можно внимательнее. На партийный досмотр, который успешно прошли выдвиженцы, надежды возлагать не приходится. Криминальная летопись городской думы ярко демонстрирует, сколько кадровых ошибок за последние годы сделали местные отделения политических сил.