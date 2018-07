Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 года

80 образовательных программ бакалавриата, 6 программ специалитета, более 50 программ магистратуры, почти 40 программ аспирантуры и 12 программ среднего профессионального образования… Волгоградский государственный технический университет успешно завершил государственную аккредитацию образовательной деятельности по всем инженерным направлениям подготовки, - сообщили ИА «Высота 102» в вузе. Государственная аккредитация ВолГТУ получена сроком на 6 лет - до 2024 года.

Вместе с тем, как отметил президент ВолГТУ Иван Новаков, аккредитационная экспертиза ряда программ, связанных с социально-экономическими и творческими направлениями подготовки, выявила некоторые несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам. Однако замечания экспертов не связаны с КАЧЕСТВОМ подготовки студентов, они касаются лишь оформления учебно-методической документации непрофильных направлений обучения по экономике и искусству.

Подобные процедуры сегодня получили в РФ широкое распространение в связи с тем, что почему-то многие традиционные для технических вузов специальности объявлены непрофильными. «Вместе с тем, подготовка по экономическому профилю существуют в вузе с 1966 года, и все эти годы было понимание на всех уровнях, что готовить студента к работе на промышленных предприятиях без экономических знаний – невозможно», - говорит Иван Новаков.

По его словам, замечания НЕ касаются также программ бакалавриата, то есть, 1-го уровня высшего образования, на котором обучается самое большое количество студентов. Их интересы ни в коем случае не пострадают.

«Руководством университета будут проведены организационные собрания со студентами, на которых будет представлена информация о возможностях перевода на другие образовательные программы по аккредитованным направлениям подготовки (специальностям), реализуемые ВолгГТУ или в другие вузы, имеющие государственную аккредитацию по указанным направлениям подготовки (специальностям), а также другие организационные вопросы», - утверждают в вузе.

В настоящее время ВолгГТУ ведет образовательную деятельность и продолжает прием на первый курс абитуриентов по всем направлениям бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и всем специальностям в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

В техуниверситете напомнили, что по итогам 2017 года достижения вуз получил заслуженное признание на международном и национальном уровнях. Согласно международному рейтингу Webometrics Волгоградский опорный государственный технический университет находится на 45 месте в стране, занимая лидирующую позицию среди университетов Волгоградской области. В 2017 году ВолгГТУ впервые вошел в ведущие зарубежные рейтинги: THE World University Rankings (1001+) – рейтинг лучших университетов мира (всего вошли 24 российских вуза); THE Best universities in Europe 2018 (404+), а в 2018 году вошел в рейтинг вузов развивающихся стран THE Emerging Economies University Rankings, заняв место «351+» (всего в данный рейтинг вошло 26 российских вузов). По результатам представленного международной информационной группой «Интерфакс» национального рейтинга университетов 2017 года ВолгГТУ занимает 39 позицию среди 264 российских вузов. В 2017 году ВолгГТУ в восьмой раз был признан лучшей организацией Волгоградской области в номинации «Наука».