Пропавший экс-кандидат в мэры Волгограда найден мертвым

Найдено тело Станислава Рыгина, пропавшего в конце февраля в районе острова Зеленый во время подводной охоты в реке Волга, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального СУ СКР, смерть известного в Волгограде предпринимателя, политика, бизнесмена и художника не носит криминальный характер. Станислава Рыгина нашли у поселка Куйбышев, в воде вблизи берега реки Ахтуба. Местный житель, гулявший с собакой, заметил зацепившееся за корягу тело в водолазном костюме. Следователи отметили, что на погибшем не было части снаряжения, что говорит о том, что Станислав Рыгин избавился от груза и пытался всплыть на поверхность. Точные причины смерти сейчас устанавливаются, опознание проведено. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Станислав Рыгин пропал 25 февраля. Он отправился на подводную охоту и домой не вернулся. Об исчезновении мужа в полицию заявила супруга. Машина Рыгина была обнаружена на острове Зеленом в Волжском. По данным ГУ МВД, на остров Станислав Рыгин отправился с другом на двух машинах. Свой автомобиль бизнесмен оставил ниже по течению - где планировал выплыть, а друг вывез его выше по течению, а сам уехал. Несколько дней предпринимателя безуспешно искали водолазы-спасатели. Поиски осложнялись холодной погодой, сильным течением и плохой видимостью. Станислав Рыгин возглавлял фирму «Волгоград-мясопродукт», в 2003 году участвовал в выборах мэра Волгограда в качестве кандидата. Станислав Рыгин был творческим человеком - писал картины и увлекался поэзией. В открытых источниках опубликованы его стихи о подводной охоте:

«Здесь же Волга – родная мать.

Закрутила водоворот,

Так, что ласты трещат по швам,

Как бы мне в эту зимнюю ночь,

Выплыть столько же, сколько

нырять.

Пусть в руке моей мощный гарпун,

А в другой очень модный фонарь,

Не поможет испанский нож»…