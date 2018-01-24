В Волгограде и окрестностях объявят "войну" камышу









Способы борьбы с зарослями камыша и сухой растительности в самом областном центре и его окрестностях обсуждали сегодня на совещании в региональном главке МЧС, передает корреспондент ИА "Высота 102". На мероприятие прибыли два заместителя губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин и Василий Иванов, главы муниципальных образований Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района, а также районов областного центра.













Собравшимся показали кадры, на которых виден весь масштаб "камышовой" проблемы. Как сообщил собравшимся глава регионального управления МЧС Олег Гребенюк, скопления сухой растительности, которые есть во всех районах Волгограда, необходимо уничтожить до наступления весенне-летнего пожароопасного сезона. Важность такой меры наглядно показал минувший год, побивший все рекорды по количеству пожаров. По словам Гребенюка, бороться с зарослями планируется двумя способами: контролируемым палом, где это позволяют условия, и выкосом. Механическое уничтожение камыша будет применяться в основном вблизи жилого сектора. В каждом районе будут созданы профильные комиссии, в которые войдут в том числе и сотрудники МЧС. Они займутся решением проблемы на местах.



