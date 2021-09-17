Скоропостижно скончался главный врач Урюпинской ЦРБ

Общество 17.09.2021 08:45
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17.09.2021 08:45
Владимир Геннадьевич Макаров, главный врач Урюпинской ЦРБ, накануне скоропостижно скончался. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. По предварительным данным, причиной смерти медика стал инсульт. Владимир Макаров был назначен на эту должность в июне 2017 года. Ранее он возглавлял Клетскую ЦРБ и являлся главным внештатным специалистом по сельской медицине облкомздрава. В системе здравоохранения он проработал почти 30 лет. Владимиру Макарову было 54 года.
На Урюпинскую ЦРБ, напомним, с начала пандемии легла тяжелая нагрузка по лечению коронавирусных больных не только из этого района, но и из близлежащих муниципалитетов. Коллеги скончавшегося главного врача потрясены случившемся. «Нам всем было тяжело, но Владимиру Геннадьевичу – вдвойне. Мы спасали наших пациентов, но не всегда это получалось. А главный врач много принимал на себя. Он просто надорвался», - считают сотрудники ЦРБ.
В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что за время работы Владимира Геннадьевича Урюпинская ЦРБ стала современным медицинским учреждением, в больнице укреплена материально-техническая база, привлечены новые кадры, построены и введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты. Грамотный и преданный своему делу руководитель, высококвалифицированный специалист, справедливый и отзывчивый коллега - так говорят о нем те, кто знал Владимира Геннадьевича.
Комитет здравоохранения Волгоградской области выражает искренние соболезнования супруге, родственникам, друзьям и коллегам Владимира Геннадьевича Макарова.
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