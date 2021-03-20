Общество

«Я знаю о ней все»: волжане подозревают продавцов электроники во вторжении в частную жизнь

Общество 20.03.2021 18:32
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20.03.2021 18:32


Житель Волжского обнаружил у себя на компьютере досье на незнакомку. Как сообщил ИА «Высота 102» Максим, в январе он приобрел компьютер в известном сетевом магазине по продаже цифровой техники, расположенном в одном из торговых центров. Покупкой мужчина был доволен, но на днях пришел в недоумение, обнаружив на своем ПК фото, видео и документы неизвестной ему особы.
«У меня были все ее персональные данные: от копии паспорта до бумаг с пособиями на детей. Не желая того, я узнал в какой школе учится ее ребенок, сколько ему лет, какую секцию он посещает, даже его маршрут от школы до дома. Это было очень странно. Если у меня есть все ее данные, то и мои могут оказаться у кого угодно. Это вторжение в частную жизнь», - говорит Максим.
Волжанин сразу же связался с женщиной - благо и номер ее телефона у него теперь тоже был. Оказалось, что Ирина приобрела свой компьютер в той же торговой сети в конце января прошлого года. Покупатели встретились в этом магазине, чтобы урегулировать проблему. Но директор и весь персонал словно испарились, как только стало ясно с чем к ним пришли. Позже руководитель все же поговорил с недовольными клиентами. По его словам, Ирина никогда не приобретала у них технику, а свои данные она якобы самостоятельно загрузила в компьютер, стоящий на витрине, который позже купил Максим.
«Я могу предоставить чек на покупку техники. Там прописаны и дата, и адрес магазина. Какой толк мне загружать все свои персональные данные на компьютер с прилавка? Это глупо. По продавцам было видно, что они стали переживать», - пояснила Ирина.
Недовольные клиенты вызвали полицию, а позже девушка написала заявление в правоохранительные органы. В ближайшие дни туда же планирует обратиться и Максим.
Вечером того же дня женщина обнаружила, что все папки с ее документами на личном компьютере переместились в корзину.  Максим тоже заметил, что в его учетную запись недавно кто-то входил.
По версии волжан, при загрузке антивируса, сотрудники магазина могли установить во вкладке «Исключения» программу удаленного доступа. С ее помощью, как предполагают Максим и Ирина, продавцы могут в любое время пользоваться данными с их компьютеров. На ПК Ирины было выявлено четыре вида такой системы.
«Знакомые программисты мне сказали, что у сотрудников магазина могло быть установлено такое приложение, но старой версии. Поэтому они не могут удалить данные из корзины. Возможно, они испугались и решили по-тихому стереть документы у Ирины с моего компьютера, но впопыхах перепутали и провели операцию на ее компьютер. Я пока выключил свой комп, чтобы на нем ничего не смогли сделать», - опасается молодой человек. 
На следующий день Максим позвонил в торговую сеть, чтобы поговорить с директором, но тот отказался и объяснил, что не видит в этом смысла. 
Сейчас компьютеры обоих пользователей отключены от сети. Ирина и Максим переживают, что их данные могли попасть нечестным людям, которые воспользовались ими в личных или даже незаконных целях.

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