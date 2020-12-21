Общество 21.12.2020 16:15
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21.12.2020 16:15
В Волгограде утверждена программа мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам. В перечне порядка 90 пунктов – это творческие онлайн-конкурсы, квесты и викторины для детей и взрослых, театральные постановки и концерты, спортивные турниры, ярмарки и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в Волгограде принято решение изменить привычный формат проведения новогодних и рождественских праздников: вместо одной-двух крупных площадок в каждом районе города для проведения массовых гуляний в этом году в областном центре создаются сразу несколько десятков мест для досуга, это обеспечит безопасность для здоровья отдыхающих. Так, в парках, скверах, на площадях устанавливаются яркие светодиодные композиции для памятных новогодних фотосессий, готовятся к открытию порядка двадцать ледовых катков – их работу определят погодные условия.
Начиная с 27 декабря волгоградцы смогут увидеть на улицах города экипаж Деда Мороза и Снегурочки - сказочные персонажи посетят места установки новогодних елок в разных районах города, включая площадь у музея «Россия - Моя история», а также нижнюю террасу набережной, где в этом году впервые засверкала новогодними огнями еще одна зеленая красавица. Рядом с ней устанавливаются светодиодные арт-объекты, в том числе светящаяся надпись «2021».
В главную ночь года - с 23-00 31 декабря до 01-00 1 января на площади у музея «Россия - Моя история» в пойме реки Царица на установленном большом экране будет организована трансляция праздничной концертной программы и новогоднее поздравление Президента России. Ровно в час ночи небо над Волгоградом расцветит фейерверк.
7 января в Александровском саду и на площади в пойме реки Царица пройдут Рождественские встречи. Волгоградские творческие коллективы в тематических нарядах создадут праздничное настроение и споют для волгоградцев традиционные рождественские колядки.
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