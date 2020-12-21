Общество

Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового года

Общество 21.12.2020 16:15
0
21.12.2020 16:15


В Волгограде утверждена программа мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам. В перечне порядка 90 пунктов – это творческие онлайн-конкурсы, квесты и викторины для детей и взрослых, театральные постановки и концерты, спортивные турниры, ярмарки и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в Волгограде принято решение изменить привычный формат проведения новогодних и рождественских праздников: вместо одной-двух крупных площадок в каждом районе города для проведения массовых гуляний в этом году в областном центре создаются сразу несколько десятков мест для досуга, это обеспечит безопасность для здоровья отдыхающих. Так, в парках, скверах, на площадях устанавливаются яркие светодиодные композиции для памятных новогодних фотосессий, готовятся к открытию порядка двадцать ледовых катков – их работу определят погодные условия. 
Начиная с 27 декабря волгоградцы смогут увидеть на улицах города экипаж Деда Мороза и Снегурочки - сказочные персонажи посетят места установки новогодних елок в разных районах города, включая площадь у музея «Россия - Моя история», а также нижнюю террасу набережной, где в этом году впервые засверкала новогодними огнями еще одна зеленая красавица. Рядом с ней устанавливаются светодиодные арт-объекты, в том числе светящаяся надпись «2021».
В главную ночь года - с 23-00 31 декабря до 01-00 1 января на площади у музея «Россия - Моя история» в пойме реки Царица  на установленном большом экране будет организована трансляция праздничной концертной программы и новогоднее поздравление Президента России. Ровно в час ночи небо над Волгоградом расцветит фейерверк.
7 января в Александровском саду и на площади в пойме реки Царица пройдут Рождественские встречи. Волгоградские творческие коллективы в тематических нарядах создадут праздничное настроение и споют для волгоградцев традиционные рождественские колядки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
21.12.2020 17:18
Общество 21.12.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 16:14
Общество 21.12.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2020 14:46
Общество 21.12.2020 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2020 13:50
Общество 21.12.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 13:18
Общество 21.12.2020 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 12:08
Общество 21.12.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 11:24
Общество 21.12.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2020 09:00
Общество 21.12.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 20:05
Общество 20.12.2020 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 19:33
Общество 20.12.2020 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 13:36
Общество 20.12.2020 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 12:41
Общество 20.12.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 12:23
Общество 20.12.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 11:26
Общество 20.12.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2020 08:01
Общество 20.12.2020 08:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:18
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:15
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
13:26
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
«Не меньше 25 тысяч»: на пикетах в Волгограде потребовали от государства помощи людям в год пандемииСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорийСмотреть фотографии
12:19
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно многоСмотреть фотографии
12:08
Запасаем койки и лекарства: в Волгоградской области готовятся к вспышке коронавируса после новогодних посиделокСмотреть фотографии
11:32
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоныСмотреть фотографии
11:16
В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человекСмотреть фотографии
10:08
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенкаСмотреть фотографии
09:53
От неисправного авто в Волгоградской области вспыхнул гигантский костерСмотреть фотографии
09:03
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летиеСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцы поблагодарили прокурора области за возвращение трамваяСмотреть фотографии
08:34
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картойСмотреть фотографии
22:27
Жуткое месиво: под Волгоградом бетоновоз похоронил под собой иномаркуСмотреть фотографии
21:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
Волгоградская облдума не отказалась от банкетов с официантами в тяжелый годСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 