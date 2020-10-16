В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров

Общество 16.10.2020 08:21
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16.10.2020 08:21
На 1 сентября 2020 года в Волгоградской области насчитывалось 754,3 тысяч пенсионеров. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14175,7 рубля.
Для сравнения: за аналогичный период 2019 года численность пенсионеров составляла 759,8 тысяч человек, средний размер пенсии – 13393,7 рубля.
Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2020 года реальные пенсии выросли на 1,9 % по сравнению с показателем прошлого года. А вот количество пенсионеров сократилось на 5,5 тысяч человек.
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