В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров





На 1 сентября 2020 года в Волгоградской области насчитывалось 754,3 тысяч пенсионеров. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. Средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14175,7 рубля.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года численность пенсионеров составляла 759,8 тысяч человек, средний размер пенсии – 13393,7 рубля.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2020 года реальные пенсии выросли на 1,9 % по сравнению с показателем прошлого года. А вот количество пенсионеров сократилось на 5,5 тысяч человек.







