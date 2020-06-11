Общество 11.06.2020 14:04
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11.06.2020 14:04
В Волгоградской области остаются неясными причины смерти 20-25 человек, у которых имелись признаки коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов подтвердил, что постсмертные исследования пока не закончены. Ранее он пояснял, что на установление точной причины смерти уходит от месяца до полутора.
Николай Алимов напомнил, что существуют особые правила захоронения тел умерших от коронавируса граждан. Тела родственникам выдают в морге в Тракторозаводском районе в закрытых гробах. Родным и близким покойника не рекомендуется проводить традиционный обряд прощания.
Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области от коронавируса скончались 25 человек.
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