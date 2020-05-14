Общество

В День Победы все дома в Котельниково превратились в постаменты памяти

Общество 14.05.2020 13:00
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14.05.2020 13:00


Город Котельниково с особенным теплом и чувством единения встретил 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Главный праздник страны сплотил жителей «Котельниковской Земли Героев» - так называется проект развития бренда территории, который реализуют жители этого города. Маленький степной город известен тем, что на его земле на протяжении веков происходят события, оказывающие влияние не только на историю страны, но и всего мира.
Именно здесь в годы Великой Отечественной войны произошло сражение, ставшее отправной точкой Великой Победы. В Котельниковской операции советские войска разбили армию Манштейна и, после Сталинградского сражения, перешли в наступление на фашистскую орду, завершившееся полным разгромом и изгнанием оккупантов с территории Советского Союза.

Страна не забыла, какой ценой заплатил этот город за Победу. О событиях тех дней рассказывает статья в праздничном выпуске федерального издания «Комсомольской Правды». Память своих героев стремятся увековечить руководители муниципалитета, проводя работу по получению этим городом почетного звания «Город воинской славы».
Жители Котельниково сплотились в желании почтить свершения и подвиги своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах, отдававших последнее для Победы, совершавших трудовые подвиги за станками заводов и на полях.
В День Победы все дома в Котельниково превратились в постаменты памяти. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и котельниковцы с гордостью и почтением внесли своих дедушек и бабушек в ряды Бессмертного полка, выставив их портреты в окнах своих домов.

Лучшие сыны и дочери своего народа отдали жизни, защищая право будущих поколений жить в свободной стране. Во всероссийской минуте молчания котельниковцы вышли на балконы, выглянули в окна и склонили головы в память о невосполнимых утратах, которые понесли их семьи в годы Великой Отечественной войны. И сколько бы лет ни минуло с той поры, память о мужестве, стойкости и самоотверженности воинов всегда будет объединять людей. Гордость, вера друг в друга и любовь к своей стране - эти чувства испытывал весь город, когда исполнял величественную и трогательную песню «День Победы», разнесшуюся 9 мая по всем улицам Котельниково.
Самым красивым и душевным салютом осветили дворы и улицы Котельниково Свечи Памяти во время международной акции в честь всех погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. Огоньки свечей и фонариков в окнах домов и квартир котельниковцев показали, что жители едины в своей гордости подвигами предков и своей страной, в надежде и вере в лучшее!

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