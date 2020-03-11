Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жилья
Общество 11.03.2020 12:38
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11.03.2020 12:38
Нарушения в реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капремонта домов были выявлены в результате выездной проверки комиссии Фонда ЖКХ, проведенной совместно с ведомствами администрации Волгоградской области, муниципалитетов, прокуратуры в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации. При этом в фонде ЖКХ пояснили, что установленные значения целевых показателей на 2019 год (по общей площади, подлежащей расселению – 2,58 тыс.кв.м., численности подлежащих переселению граждан – 150 человек) в регионе достигнуты. Расселены 4,06 тыс.кв.м., переселены 260 человек, из них 0,28 тыс.кв.м., в которых проживали 21 человек, расселены с учетом наличия непредвиденных обстоятельств (вступление в наследство и суды).
В ходе проверки установлено, что в регионе соблюдены условия договора с Фондом ЖКХ по обеспечению заключения в срок до 31 декабря 2019 года контрактов, предусматривающих расселение не менее чем 90% аварийной площади в рамках реализации этапа 2019–2020 годов программы переселения. Однако контракты для расселения 865,8 кв.м. в городе Волгограде не заключены (это 5% от расселяемой площади).
Всего же в рамках этапа 2019–2020 годов в Волгограде расселены 53 помещения общей площадью 2,02 тыс.кв.м., в которых проживали 130 человек. В городе Волжском расселены 43 помещения общей площадью 1,89 тыс.кв.м., в которых проживали 125 человек.
В ходе проверки качества жилья, предоставляемого в рамках реализации программы переселения, рабочей группой Фонда были выявлены строительные дефекты и недостатки в домах №419 по улице Революционная, №174, корп. А по улице Кирова, №4, лит. А по улице 51-я Гвардейская в городе Калач-на-Дону, в которых приобретались жилые помещения в рамках реализации этапа 2015–2016 годов программы переселения, а также в доме №114 по улице Карбышева в городе Волжском (этап 2019–2020 годов).
По результатам выборочного мониторинга деятельности регионального оператора в сфере капремонта выявлены системные проблемы при реализации краткосрочных планов и риск невыполнения полного объема работ, предусмотренных региональной программой, отметили в Фонде ЖКХ. Основными причинами стали невыполнение работ по ремонту систем газоснабжения, нарушение сроков подрядными организациями, расторжение договоров и необходимость проведения нового аукциона, а также недостаточно активная претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по взносам на капремонт и длительные (выходящие за срок действия региональной программы) сроки возврата заимствованных средств фондов капремонта других объектов, пояснили в госкорпорации.
Мониторинг технического состояния зданий, включаемых в краткосрочный план, надлежащим образом не осуществлялся. Следствием этого явилось выполнение ремонта имущества в многоквартирных домах, не относящегося к общедомовому, изменение в процессе выполнения работ их объемов и стоимости. Кроме того, в связи с ненадлежащим мониторингом технического состояния домов в программу включаются объекты с высокой степенью износа, выполнение капремонта в которых по результатам инженерных изысканий является нецелесообразным.
При осмотре объектов выявлены факты некачественного выполнения работ с нарушением технологических регламентов, ГОСТов, сводов правил, СНиПов, а также с отступлением от утвержденной проектной документации. Основными причинами некачественного выполнения капремонта являются недостаточная проработка проектных решений, недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств, а также осуществление на объектах строительного контроля заказчиком и подрядной организацией с нарушением части 7 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №468, уточнили в Фонде ЖКХ.
По итогам проведенного мониторинга на итоговом совещании при участии заместителя губернатора Волгоградской области Андрея Косолапова специалистами Фонда ЖКХ были даны соответствующие рекомендации в целях устранения выявленных нарушений и замечаний с дальнейшим предоставлением в госкорпорацию информации и материалов о проведенных мероприятиях.
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