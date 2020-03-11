Общество

Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жилья

Общество 11.03.2020 12:38
0
11.03.2020 12:38


Нарушения в  реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капремонта домов были выявлены в результате выездной проверки комиссии Фонда ЖКХ, проведенной совместно с ведомствами администрации Волгоградской области, муниципалитетов, прокуратуры в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации. При этом в фонде ЖКХ пояснили, что установленные значения целевых показателей на 2019 год  (по общей площади, подлежащей расселению – 2,58 тыс.кв.м., численности подлежащих переселению граждан – 150 человек) в регионе достигнуты. Расселены 4,06 тыс.кв.м., переселены 260  человек, из них 0,28 тыс.кв.м., в которых проживали 21 человек, расселены с учетом наличия непредвиденных обстоятельств (вступление в наследство и суды).
В ходе проверки установлено, что в регионе соблюдены условия договора с Фондом ЖКХ по обеспечению заключения в срок до 31 декабря 2019 года контрактов, предусматривающих расселение не менее чем 90% аварийной площади в рамках реализации этапа 2019–2020 годов программы переселения. Однако контракты для расселения 865,8 кв.м. в городе Волгограде не заключены (это 5% от расселяемой площади).
Всего же в  рамках этапа 2019–2020 годов в Волгограде расселены 53 помещения общей площадью 2,02 тыс.кв.м., в которых проживали 130 человек. В городе Волжском расселены 43 помещения общей площадью 1,89 тыс.кв.м., в которых проживали 125 человек.
В ходе проверки качества жилья, предоставляемого в рамках реализации программы переселения, рабочей группой Фонда были выявлены строительные дефекты и недостатки в домах №419 по улице Революционная, №174, корп. А по улице Кирова, №4, лит. А по улице 51-я Гвардейская в городе Калач-на-Дону, в которых приобретались жилые помещения в рамках реализации этапа 2015–2016 годов программы переселения, а также в доме №114 по улице Карбышева в городе Волжском (этап 2019–2020 годов).

По результатам выборочного мониторинга деятельности регионального оператора в сфере капремонта выявлены системные проблемы при реализации краткосрочных планов и риск невыполнения полного объема работ, предусмотренных региональной программой, отметили в Фонде ЖКХ. Основными причинами стали невыполнение работ по ремонту систем газоснабжения, нарушение сроков подрядными организациями, расторжение договоров и необходимость проведения нового аукциона, а также недостаточно активная претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по взносам на капремонт и длительные (выходящие за срок действия региональной программы) сроки возврата заимствованных средств фондов капремонта других объектов, пояснили в госкорпорации.

Мониторинг технического состояния зданий, включаемых в краткосрочный план, надлежащим образом не осуществлялся. Следствием этого явилось выполнение ремонта имущества в многоквартирных домах, не относящегося к общедомовому, изменение в процессе выполнения работ их объемов и стоимости. Кроме того, в связи с ненадлежащим мониторингом технического состояния домов в программу включаются объекты с высокой степенью износа, выполнение капремонта в которых по результатам инженерных изысканий является нецелесообразным.
При осмотре объектов выявлены факты некачественного выполнения работ с нарушением технологических регламентов, ГОСТов, сводов правил, СНиПов, а также с отступлением от утвержденной проектной документации. Основными причинами некачественного выполнения капремонта являются недостаточная проработка проектных решений, недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств, а также осуществление на объектах строительного контроля заказчиком и подрядной организацией с нарушением части 7 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №468, уточнили в Фонде ЖКХ.
По итогам проведенного мониторинга на итоговом совещании при участии заместителя губернатора Волгоградской области Андрея Косолапова специалистами Фонда ЖКХ были даны соответствующие рекомендации в целях устранения выявленных нарушений и замечаний с дальнейшим предоставлением в госкорпорацию информации и материалов о проведенных мероприятиях.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
11.03.2020 11:59
Общество 11.03.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2020 11:17
Общество 11.03.2020 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2020 17:10
Общество 10.03.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 14:15
Общество 10.03.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 14:03
Общество 10.03.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 11:34
Общество 10.03.2020 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2020 11:01
Общество 10.03.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2020 09:48
Общество 10.03.2020 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.03.2020 19:16
Общество 09.03.2020 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2020 16:02
Общество 09.03.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2020 15:35
Общество 09.03.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2020 15:12
Общество 09.03.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2020 09:48
Общество 08.03.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2020 22:42
Общество 07.03.2020 22:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.03.2020 12:13
Общество 07.03.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:39
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусу
14:22
В Волгограде первый участник банды бутлегеров выслушал окончательный приговорСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области власть снова хочет спросить жителей о московском времениСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский губернатор высказался о поправках в Конституцию РФСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирусСмотреть фотографии
11:59
Волгоград открывает прямое авиасообщение с ЕреваномСмотреть фотографии
11:17
«Сады Придонья» поддержали национальную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
10:59
Роскомнадзор разъяснил, законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работниковСмотреть фотографии
10:49
Олег Савченко: международный транспортный коридор «Север-Юг» даст шанс производителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Единороссы оценили кадровую «находку» губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросыСмотреть фотографии
07:09
Помощника прокурора задержали за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 