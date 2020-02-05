Общество 05.02.2020 10:40
30
05.02.2020 10:40
В администрации Волгоградской области готовят новую структуру. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован соответствующий документ, подписанный и.о. губернатора Евгением Харичкиным. На время разработки новой структуры до 1 июня приостановлено действие постановления главы региона от 2014 года «О требованиях к структуре и штатной численности органов исполнительной власти». Согласно «замороженному» документу, орган исполнительной власти Волгоградской области не мог состоять менее чем из 4 структурных подразделений и иметь численность менее 25 штатных единиц. А общая численность лиц, замещающих в органе исполнительной власти должности государственной гражданской службы высшей и главной групп должностей категории «руководители», не должна была превышать четверть от установленной штатной численности органа исполнительной власти.
Теперь эти требования «обнуляются». Еще летом в администрации региона была создана рабочая группа по разработке предложений по совершенствованию государственного управления. Разработчики новой концепции структуры будут руководствоваться иными требованиями. В частности, планируется сократить количество структурных подразделений органа исполнительной власти. Так, в комитетах органов исполнительной власти будут созданы управления, отделы и секторы, в инспекциях – отделы и секторы. Штатная численность управлений составит не менее 10 единиц, отделов – не менее 3 человек, в секторах – 1 единица и более. При этом должностей начальников поубавится. Так, если в секторе работает один человек, то он не может стать заведующим этого сектора. Должность заместителя начальника отдела в составе управления предусмотрена лишь в случае, если штатная численность этого подразделения составляет не менее 6 человек. А должность второго зама начальника – если в отделе работают не менее 11 человек.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», реорганизация структуры управления будет проведена и в аппарате Волгоградской областной думы. В конце прошлого года государственно-правовое управление администрации региона занималось аудитом работы сотрудников.
Реклама
На восстановление движения трамваев в Волгограде ушло четыре часа05.02.2020 11:48
Общество 05.02.2020 11:48
В Волгограде ночью подлатали Астраханский мост05.02.2020 10:00
Общество 05.02.2020 10:00
Ученики сельской школы в Волгоградской области пили опасную воду05.02.2020 08:16
Общество 05.02.2020 08:16
Снег, дождь и ветер могут осложнить дорожную обстановку в Волгоградской области04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Чинили долго: Дом офицеров в Волгограде "расконсервировали" спустя год после закрытия04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 22
В центре Волгограда пристраивают в добрые руки «музыкальных» щенков04.02.2020 15:49
Общество 04.02.2020 15:49
Комментарии 15
В Волгоградской области проиндексировали пособие на погребение04.02.2020 15:34
Общество 04.02.2020 15:34
Суд узаконил проживание волгоградцев в пожарном депо04.02.2020 13:10
Общество 04.02.2020 13:10
В Волгоградской области по жалобам граждан проверили мусорные тарифы04.02.2020 12:33
Общество 04.02.2020 12:33
Комментарии 17
Плати и созерцай: в пойме реки Царицы в Волгограде за деньги горожан высадят фамильный сквер04.02.2020 12:11
Общество 04.02.2020 12:11
Комментарии 31
В Волгограде километр Второй Продольной разделят бетоном ради безопасности04.02.2020 09:39
Общество 04.02.2020 09:39
В Волгограде хотят снести еще 30 гаражей03.02.2020 17:07
Общество 03.02.2020 17:07
Комментарии 15
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки03.02.2020 10:32
Общество 03.02.2020 10:32
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето03.02.2020 10:27
Общество 03.02.2020 10:27
Комментарии 16
Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полы03.02.2020 08:33
Общество 03.02.2020 08:33
Реклама