



В администрации Волгоградской области готовят новую структуру. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликован соответствующий документ, подписанный и.о. губернатора Евгением Харичкиным. На время разработки новой структуры до 1 июня приостановлено действие постановления главы региона от 2014 года «О требованиях к структуре и штатной численности органов исполнительной власти». Согласно «замороженному» документу, орган исполнительной власти Волгоградской области не мог состоять менее чем из 4 структурных подразделений и иметь численность менее 25 штатных единиц. А общая численность лиц, замещающих в органе исполнительной власти должности государственной гражданской службы высшей и главной групп должностей категории «руководители», не должна была превышать четверть от установленной штатной численности органа исполнительной власти.

Теперь эти требования «обнуляются». Еще летом в администрации региона была создана рабочая группа по разработке предложений по совершенствованию государственного управления. Разработчики новой концепции структуры будут руководствоваться иными требованиями. В частности, планируется сократить количество структурных подразделений органа исполнительной власти. Так, в комитетах органов исполнительной власти будут созданы управления, отделы и секторы, в инспекциях – отделы и секторы. Штатная численность управлений составит не менее 10 единиц, отделов – не менее 3 человек, в секторах – 1 единица и более. При этом должностей начальников поубавится. Так, если в секторе работает один человек, то он не может стать заведующим этого сектора. Должность заместителя начальника отдела в составе управления предусмотрена лишь в случае, если штатная численность этого подразделения составляет не менее 6 человек. А должность второго зама начальника – если в отделе работают не менее 11 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», реорганизация структуры управления будет проведена и в аппарате Волгоградской областной думы. В конце прошлого года государственно-правовое управление администрации региона занималось аудитом работы сотрудников.



