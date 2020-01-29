Общество

В Волгоградской области закрыли аварийный спортзал

Общество 29.01.2020 16:05
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29.01.2020 16:05


На 90 суток по решению суда приостановлена эксплуатация здания спортивного зала в Новоаннинском районе области, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, проверяющие обнаружили, что стены спортзала в трещинах, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.
Проверка проводилась в отношении МКОУ "Рог - Измайловская основная школа". Решение о приостановке эксплуатации здания принял Новоаннинский районный суд.

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