Общество

Без сна и отдыха: в Волгограде после ночной смены коммунальщики продолжают расчистку дорог

Общество 12.01.2020 10:15
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12.01.2020 10:15


65 единиц спецтехники работали в течение минувшей ночи для расчистки дорог Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, всего высыпали 850 тонн реагентов.
В первую очередь почистили основные магистрали, а также маршруты проезда общественного транспорта. Особое внимание уделено путепроводам, спускам-подъемам, крупным перекресткам.
Далее дорожные службы приступили к уборке второстепенных участков уличной сети. В дневные часы в работах будет задействовано около 70 единиц спецтехники, в том числе более 35 комбинированных дорожных машин, а также самосвалы, автогрейдеры, трактора-щетки и другая техника.
По информации регионального ЦГМС в ближайшие 1-2 часа и с сохранением в первой половине дня 10 января на территории города и региона прогнозируются ​ туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Температура воздуха в Волгограде сохранится днем до 0...-2º. В связи с прогнозируемой неустойчивой погодой, частыми переходами через ноль и возможным образованием гололедицы, нанесение противогололедных реагентов на городские дороги продолжится в течение всего дня.


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