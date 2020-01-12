Без сна и отдыха: в Волгограде после ночной смены коммунальщики продолжают расчистку дорог





В первую очередь почистили основные магистрали, а также маршруты проезда общественного транспорта. Особое внимание уделено путепроводам, спускам-подъемам, крупным перекресткам.

Далее дорожные службы приступили к уборке второстепенных участков уличной сети. В дневные часы в работах будет задействовано около 70 единиц спецтехники, в том числе более 35 комбинированных дорожных машин, а также самосвалы, автогрейдеры, трактора-щетки и другая техника.

По информации регионального ЦГМС в ближайшие 1-2 часа и с сохранением в первой половине дня 10 января на территории города и региона прогнозируются ​ туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Температура воздуха в Волгограде сохранится днем до 0...-2º. В связи с прогнозируемой неустойчивой погодой, частыми переходами через ноль и возможным образованием гололедицы, нанесение противогололедных реагентов на городские дороги продолжится в течение всего дня.









65 единиц спецтехники работали в течение минувшей ночи для расчистки дорог Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, всего высыпали 850 тонн реагентов.