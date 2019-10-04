Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайн

Экономика 04.10.2019 13:58 Реклама
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04.10.2019 13:58 Реклама
Сбербанк сообщает о запуске сервиса онлайн сопровождения ипотечных кредитов через ДомКлик. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь после получения ипотеки Сбербанка клиентов сопровождают специалисты банка в режиме онлайн.
В личном кабинете сопровождения ДомКлик – lks.domclick.ru, клиент может получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, заказать справку или согласие банка, находясь в любой точке мира. И в течение 5-10 минут получить ответ и все необходимые документы, не тратя время на поездки в банк.
До запуска сервиса все вопросы после оформления ипотеки клиенту необходимо было решать в офисе банка. При этом большинство вопросов решить можно только в специализированном офисе – центре ипотечного кредитования, которые в нашей стране открыты не в каждом населенном пункте.
Личный кабинет по сопровождению выданной Сбербанком ипотеки доступен всем ипотечным клиентам банка бесплатно с момента получения и до погашения кредита.
Клиент может заказать звонок, написать свой вопрос в чате, оформить страховой полис, запросить справки и другие необходимые ему документы без поездок в банк. Например, получить справку об использовании материнского капитала, продлить страховой полис или уточнить условия ипотечных каникул.
Николай Васёв, директор дивизиона ДомКлик: «Ипотека оформляется на длительный срок — до 30 лет. Всё это время нам важно заботиться о клиентах, поддерживать их и оперативно помогать в решении возникающих вопросов».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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