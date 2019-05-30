В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого дома





Арбитражный суд Волгоградской области оставил в силе решение Волгоградского УФАС России о штрафе ООО “Газпром газораспределение Волгоград”. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ведомстве. Ранее антимонопольная служба оштрафовала компанию за то, что жилой дом не был подключен к системам газоснабжения в положенный по постановлению Правительства России срок - 1 год. При этом заявитель подготовил и согласовал проект газоснабжения дома, проложил газопровод на участке и сделал разводку сети по дому, купил оборудование, а также заключил и оплатил договор с АО «Волгоградгоргаз» о техническом обслуживании газового оборудования.

Известно, что на суде представители ООО “Газпром газораспределение Волгоград” возражали против штрафа. Они ссылались на допсоглашение к договору, в котором сроки исполнения их обязательств были продлены ещё на год.