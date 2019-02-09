В Волгограде заброшенный Дом печати снова подешевел





В администрации Волгоградской области приняли условия приватизации ряда объектов, находящихся как в Волгограде, так и в области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, на продажу выставлены нежилые помещения, комплексы зданий, дома в областном центре, в Камышине, в Серафимовичском и Дубовском районах. Например, в ст. Усть-Хоперская Серафимовичского района можно прикупить на аукционе с открытой формой подачи предложений дом-кордон по начальной цене всего в 172 тысячи рублей. Также планируется продать здание территориального отдела администрации в поселке Гумрак – начальная цена на аукционе установлена в размере 1,5 миллиона рублей за площадь почти в 200 кв.м.

Региональные власти в очередной раз пытаются заработать и на приватизации Дома печати. Пять этажей давно заброшенной высотки на Привокзальной площади – с 8 по 12 – идут по начальной цене почти в 30 миллионов рублей. Напомним, несколько предыдущих попыток продать часть здания не увенчались успехом из-за отсутствия желающих. Цена на здание в течение последних нескольких лет снизилась с первоначальных 40 миллионов до сегодняшних 30 миллионов.



