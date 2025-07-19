«Россети Юг» рассказали о причинах просадки напряжения в домах волгоградцев





19 июля волгоградцы стали массово жаловаться на проблемы с качеством электроснабжения. По информации горожан, чьи дома оснащены реле контроля напряжения, на сетях фиксируются просадки перепады напряжения, из-за чего бытовая техника отказывается работать. Ситуацию прокомментировали в компании «Россети Юг». По данным специалистов, проблемы носят эпизодический характер и связаны с крайне высокими нагрузками из-за жары.

- В условиях высоких температур электросети испытывают повышенные нагрузки. Специалисты «Волгоградэнерго» в постоянной готовности и в круглосуточном режиме осуществляют контроль за работой объектов электросетевого комплекса и пожароопасной обстановкой, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, волгоградцы, столкнувшиеся с плохим качеством энергоснабжения, могут обратиться за помощью по телефону 8-800-220-0-220.