



26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новый механизм, который позволит помочь регионам в поддержке ветеранов СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», правительство планирует скорректировать законодательство, разрешив некоторым субъектам высвободить на это дополнительные средства за счёт списания долгов. Соответствующее заявление руководитель сделал, выступая с отчётом перед Госдумой.

- Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы, - приводят слова Мишустина журналисты «РИА Новости».

Также премьер-министр сообщил, что в ближайшее время к работе с ветеранами спецоперации могут подключится региональные центры «Мой бизнес», которые помогут бойцам открыть своё дело.

Кроме того, Мишустин напомнил, что уже сейчас государством выстроена системная работа в части поддержки фронтовиков. В частности, уже сейчас они могут рассчитывать на списание долгов и помощь в трудоустройстве.

Фото: Госдума