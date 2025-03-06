Загадочно пропавшую два года назад Марию Седову нашли в Москве





Жительницу Новоаннинского района Волгоградской области Марию Седову, которую почти два года разыскивали правоохранители и волонтеры, обнаружили в Москве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард», пропавшую женщину задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что Седова загадочно пропала 30 декабря 2023 года. К поискам женщины подключились волонтеры со всей Волгоградской области. Позднее о таинственном исчезновении жительницы региона рассказывали и в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале.

Примечательно, что после исчезновения женщины в возможном совершении преступления заподозрили ее супруга. Мужчине пришлось дважды пройти полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными. После программы, вышедшей на федеральном телеканале, на историю обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, который затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения жительницы Новоаннинского района.

На продолжительное время об исчезновении жительницы региона забыли, казалось, многие жители Волгоградской области. Однако сегодня, 6 марта, стало известно о ее обнаружении.

27-летняя Мария Седова, как выяснилось, все это время работала в Москве и домой возвращаться не планировала. При том, что у женщины есть двое детей. Однако этот немаловажный факт не остановил волгоградку.