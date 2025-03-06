Общество

Загадочно пропавшую два года назад Марию Седову нашли в Москве

Общество 06.03.2025 16:59
0
06.03.2025 16:59


Жительницу Новоаннинского района Волгоградской области Марию Седову, которую почти два года разыскивали правоохранители и волонтеры, обнаружили в Москве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард», пропавшую женщину задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что Седова загадочно пропала 30 декабря 2023 года. К поискам женщины подключились волонтеры со всей Волгоградской области. Позднее о таинственном исчезновении жительницы региона рассказывали и в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале. 

Примечательно, что после исчезновения женщины в возможном совершении преступления заподозрили ее супруга. Мужчине пришлось дважды пройти полиграф, однако результаты исследований оказались диаметрально противоположными. После программы, вышедшей на федеральном телеканале, на историю обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, который затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения жительницы Новоаннинского района. 

На продолжительное время об исчезновении жительницы региона забыли, казалось, многие жители Волгоградской области. Однако сегодня, 6 марта, стало известно о ее обнаружении. 

27-летняя Мария Седова, как выяснилось, все это время работала в Москве и домой возвращаться не планировала. При том, что у женщины есть двое детей. Однако этот немаловажный факт не остановил волгоградку. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2025 18:41
Общество 06.03.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 18:38
Общество 06.03.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 18:05
Общество 06.03.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 17:03
Общество 06.03.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 17:02
Общество 06.03.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 16:03
Общество 06.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:52
Общество 06.03.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:48
Общество 06.03.2025 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:27
Общество 06.03.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 13:55
Общество 06.03.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 13:53
Общество 06.03.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 13:21
Общество 06.03.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 12:02
Общество 06.03.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 11:58
Общество 06.03.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 10:21
Общество 06.03.2025 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
Группе из 17 человек поручили «зачистку» центра Волгограда от проводовСмотреть фотографии
18:38
Ляонинская компания построит в Волгограде 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
18:05
«Живем словно на болоте»: в Волгограде топит дома из-за строительства дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
ЦБ принял меры для снижения закредитованности волгоградских компанийСмотреть фотографии
17:24
Волгоградский «Ротор» 16 марта сыграет домашний матч с «Соколом» в КалининградеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде объявили о закрытии катка и горок в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:02
Волгоградцам предлагают поделиться друг с другом ненужными книгамиСмотреть фотографии
16:59
Загадочно пропавшую два года назад Марию Седову нашли в МосквеСмотреть фотографии
16:54
Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона РоссииСмотреть фотографии
16:42
В Волжском камера засняла наезд автомобиля на женщину у ТЦ PlazaСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Курьера мошенников из Камышина обязали отдать деньги 95-летней пенсионеркеСмотреть фотографии
16:03
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Александра СуязоваСмотреть фотографии
15:23
Апелляция подтвердила приговор треш-стримеру Прокудину за оскорбления участников СВОСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область и «Ростелеком» определили направления дальнейшей цифровизации регионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде аврально закупают остановки за 24,7 млн рублейСмотреть фотографии
14:50
Ревнивую волгоградку заключили под стражу за роковой удар ножом в сердцеСмотреть фотографии
14:48
Постояльцы социальной гостиницы в Волгоградской области принимали гостей и подаркиСмотреть фотографии
14:27
Мошенники могут оставить волгоградок без цветов на 8 МартаСмотреть фотографии
14:21
В промзоне Волжского обнаружили свалку гробовСмотреть фотографии
13:55
Роструд напомнил волгоградцам о сокращенном предпраздничном днеСмотреть фотографии
13:53
Волгоградки признались, о чем мечтают и что получают в подарок на 8 МартаСмотреть фотографии
13:49
Стала известна причина эвакуации автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На совещании под Волгоградом обсудили поддержку фермеров и их ответственность перед природойСмотреть фотографии
12:47
Житель станицы под Волгоградом распродал запчасти авто местной больницыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде из-за угроз оказалась парализована работа автовокзалаСмотреть фотографии
12:13
Детскую больницу в Михайловке «заминировала» женщинаСмотреть фотографии
12:06
«Почитай мне»: к 8 марта от сервиса книги билайн новая акция, сближающая людейСмотреть фотографии
12:04
В России участникам СВО помогут с трудоустройствомСмотреть фотографии
12:02
«Случилось то, чего мы все боялись»: в Волгограде вновь обрушился фасад экс-общежития «Химпрома»Смотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров обсудил развитие региона с руководством Росфинмониторинга по ЮФОСмотреть фотографии
 